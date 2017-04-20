Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus İlk Dayanıklılık Testine Girdi

Geçtiğimiz ay sonunda tanıtılan Galaxy S8 telefonu dayanıklılık testine girdi. Detaylar haberimizde.

Güncellenme 20 Nisan 2017 22:42

Bildiğiniz gibi son dönemlerde adında oldukça sık bahsetmiş olduğumuz Samsung firmasının yeni telefonu Galaxy S8 telefonunu resmi olmasa da satışı gerçekleştirdi. Samsung firmasının yaptığı açıklamalardan bildiğimiz üzere 21 Nisan tarihinde satışa sunacağı Galaxy S8 telefonlarını erken satış sayesinde birçok müşteriye ulaştırıldı. Bu sayede Samsung’un yeni telefonu Galaxy S8 telefonunu satın alan bazı müşteriler telefon üzerinde dayanıklılık testine tabi tuttu.

JerryRigEverything isimli Youtube kanalı tarafından gerçekleştirilen dayanıklılık testi oldukça başarılı bir şekilde sonlanmış gibi görünüyor. Bu dayanıklılık testinde yanma, çizilme ve bükülme gibi testlerden geçen telefon şimdilik bu testlerden geçmiş gibi görünüyor.

Testlerde Neler Var?

Telefonun kutu açılımını yapan Youtube kanalı ekranın çizilmeye karşı ne kadar dayanıklı olduğunu test etti. Bu test sırasında telefonun ekranını numaralandıran Youtuber telefonun yarısını plastik bir parça ile çizmeye çalıştı, ancak bu çabalarında başarılı olamadı. Telefonun ekranının diğer yarısını demir bir parça ile çizmeye karar veren Youtuber bu çabası sonuç verdi. İlk iki denemesinde de kolaylıkla başarıya ulaştı. Youtube bu test sonrasında fark ettiği bir nokta ise bir önceki Galaxy serisinden farklı bir nokta olan ses çıkış slotunu telefonun içerisinde doğru koymaları oldu. Bunların sonrasında kırılma testi uygulayan Youtube ne kadar çabalasa da bu çabası ile bir sonuca varamadı. Şimdilik Galaxy S8 bu sağlamlık testlerinden başarılı bir şekilde geçmiş gibi görünüyor. Ancak bundan sonra nasıl testler uygulanır bilemeyiz. Hepimiz bekleyip görelim.