Samsung, Galaxy S8 Tedbiri Bırakmıyor!

Samsung özellikle yaz aylarında yaşanan Note 7 faciasından sonra S8 için çalışmalarında daha tedbirli davranıyor.

Güncellenme 06 Ocak 2017 22:52

Note 7 modellerinde yaşanan patlamalar sonrasında Galaxy S8 çalışmalarına başlayan Samsung, bu konuda oldukça tedbirli.

Ekonomik anlamda çok daha güçlü olabilir durumda olmasına karşın Note 7 patlamaları ile ciddi bir zarar yaşayan Samsung, üstelik kullanıcı kitlesinin gözünde de itibarını zedelemişti. Bu bakımdan Galaxy S8 ile birlikte benzer problemlerin yaşanmaması adına oldukça dikkatli bir şekilde çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

Konuya ilgili çalışanları ile özel bir toplantı yapan Kwon Oh-hyun, yaşanan sorunlardan dolayı herhangi bir sorumluluk yüklemediği gibi tüm çalışanlarını motive ederek Galaxy S8 çalışmalarında daha dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Çalışanlar Motive!

Yeni yıl konuşmasında çalışanlarına seslenen kurucu, yaşananların geride kaldığını söylerken, Galaxy S8 ile birlikte yeni dönemin başlayacağını ve tüm çalışanların elinden gelenin en iyisini yaparak etkileyici bir cihazı piyasaya sunmasını istedi.

Galaxy S8 Gecikecek Mi?

Galaxy S8 için daha fazla test ve prosedürü takip etmek isteyen Samsung’un bu nedenle gecikme yaşanabileceği de belirtiliyor. Bu bakımdan Dünya Mobil Kongresi’nin kaçırılabilmesi bile gündemde. Fakat Samsung şu anda ticari bir kaygı gütmediği gibi kullanıcılara en iyi ve sorunsuz cihazı sunabilmek adına çalışıyor. Patlama olayları sonrasında Samsung’un puan kazanmasındaki en önemli detay da kullanıcı odaklı yaklaşım olmuştu.