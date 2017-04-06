Samsung Galaxy S8 Lg G6’ya Karşı

Samsung'un yeni amiral gemisi LG'nin yeni amiral gemisi ile karşı karşıya getirildi.

Güncellenme 06 Nisan 2017 15:07

Samsung tarafından piyasaya sunulan Samsung Galaxy S8 modeli özellikle LG'nin piyasaya sunduğu yeni telefon modeli ile karşılaştırarak piyasaya sunulduğu ilk günden itibaren pek çok farklı teste tabi tutulan Samsung Galaxy S8 LG'nin telefonuna karşı oldukça zorlu bir mücadele verdi. Telefonlar arasında yapılan karşılaştırmalardan depolama alanı konusunda Galaxy S8 64 Gigabyte ile ön plana çıktığı görülüyor.

Cihazların boyutları çok az fark içerirken Samsung Galaxy S8 çok küçük rakamlar ile ön planda duruyor. İki cihazın ağırlığı da 163 gram. Aynı zamanda koruma ve suya karşı dayanıklılık da telefonlarda aynı. Samsung işlemci konusunda ise ön planda. Samsung Galaxy Note Dragon 835 kullanılırken LG yeni telefon modelinde Snapdragon 821 kullanıyor.

Batarya konusunda ise 3300 Mah kapasiteli batarya ön planda. Fakat Galaxy S8 Plus modelinde batarya kapasitesi 3500 kablosuz şarj 2 telefon tarafından da desteklenirken özellikler ile birlikte 2 telefonunda birbirine karşı çok yakın seviyelerde olduğu net bir şekilde görülebiliyor. Kamera konusunda ise özellikle LG 13 mega piksel kamerasıyla ön planda. Galaxy S8 modelinde kamera 12 mega piksel kalitesinde kullanıcılarının iki telefon arasında seçim yaparken oldukça zorlanacağı bir şekilde görülürken önümüzdeki günlerdeki satış raporları bu konudaki durumu net bir şekilde ortaya çıkaracak.