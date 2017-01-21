Samsung Galaxy S8 Görüldü!

Uzun zamandan beri Samsung tarafından üzerinde çalışmaların sürdürüldüğü Galaxy S8 modeli için tasarım çalışmaları sızdırıldı.

Güncellenme 21 Ocak 2017 20:11

Samsung tarafından gizli bir şekilde çalışılmalar yapılmaya çalışılsa da Galaxy S8 için yeni bir sızdırma daha yapıldı. Samsung Galaxy S8 modeli için yapılan sızdırmalarda önümüzdeki aylarda piyasaya sunulması beklenen telefonun tasarımı net bir şekilde görüntülenirken telefonun tasarımı oldukça beğenildi.

Dünya Mobil Kongresi’nde tanıtılması beklenen cihaz için şimdiden sızdırmaların yapılması telefon tasarımları şimdiden görünmesini sağladı. Galaxy S8 için yapılan sızdırmalarda en çok dikkat çeken detay telefondaki ekran gövde oranının daha da yükseltilmiş olması. Daha geniş ve büyük bir ekran önümüzdeki aylardan itibaren kullanıcılara Samsung tarafından sunulacak.

Galaxy S8 Sızdırmaları Nelere İşaret Ediyor?

Ekran gövde oranı büyük olması, telefon modelini daha çok iyi büyük görünmesini sağlayacak en önemli etkenler arasında yer alıyor. Bu bakımdan kullanıcıları cezbedecek yeni bir telefon modeli üzerinde uzun zamandan beri çalışan Samsung'un ekran gövde oranı daha da iyi hale getirerek daha büyük bir telefonu sunmaya çalıştığı anlaşılıyor. Kavisli ekranın kullanıldığı telefon, bugüne kadarki en iyi Galaxy S serisinin yaratılmasını sağlayacak.

Telefon için yapılan sızdırmalar her ne kadar net bir şekilde Galaxy S8 modelinin olduğunu söylese de Samsung tarafından resmi bir açıklama yapılmadığından dolayı olaya şüphe ile yaklaşmak çok daha mantıklı.

Samsung Galaxy S8'de beklenen özellikler:

5.7-inç Super AMOLED ekran, 2K (1440p) çözünürlük

Gorilla Glass 5 koruma

Snapdragon 835 yonga seti

Adreno 540 grafik işlemci

12-megapiksel arka, 8-megapiksel ön kamera