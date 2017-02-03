Samsung Galaxy J7 Sky Pro Tanıtıldı!

Samsung, bir hafta önce ABD'de yeni bir akıllı telefon markası tanıttı. İşte Galaxy J7 Sky Pro.

Güncellenme 03 Şubat 2017 16:44

Galaxy J7 Sky Pro başka ülkelerde farklı bir isimle piyasaya sürülebilecek olmasına rağmen ülkede ilk çıkışını yapacak. Samsung tarafından tanıtılan telefon piyasalarda oldukça ilginç karşılandı. Şimdiye kadar bu ismi duymamıştık, ancak Galaxy J7 Sky Pro'nın son haftalarda piyasalara sızdırılan Galaxy J7 (2017) ABD versiyonu olduğu sonunda ortaya çıktı. Özelikle açıklamaların Samsung tarafından yapılması oldukça dikkat çekerken, telefonun özellikleri hakkında da tanıtım ile birlikte net bilgilere ulaşıldı.

Galaxy J7 Sky Pro Özellikleri Neler?

Galaxy J7 (2017), daha önceki raporlara dayanarak Android 7.0 Nougat ile gelecek ve orta menzilli bir akıllı telefon olarak piyasada yer alacak. Akıllı telefon, tam HD (1080p) veya HD (720p) çözünürlüklü 5.5 inçlik bir ekran ile gelecek. Arka tarafta 13 MP’lik bir kamera bulunuyor. Ön cephede ise 8 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamera var. Akıllı telefon Exynos 7870 işlemci ve 2GB RAM ya da Qualcomm Snapdragon 625 ve 3GB RAM versiyonları ile gelecek. Bu konuda kesin bir ifade kullanılmadığı gibi Samsung, aynı akıllı telefonun iki varyasyonunu piyasaya sunması da söz konusu. Şirket, basitçe birden fazla prototipi farklı özelliklerle test etti ve bu nedenle farklı versiyonların sunulacağı da düşünülüyor.