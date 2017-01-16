Samsung Galaxy J7 (2017) Özellikleri Neler?

Samsung Galaxy J7 (2017) özellikleri sızdırıldı. İşte Snapdragon 625 CPU, Android 7.0 Nougat ile gelecek telefon özellikleri.

Güncellenme 16 Ocak 2017 14:47

Samsung'un önümüzdeki haftalarda piyasaya çıkarmayı planladığı tek akıllı telefon Galaxy S8 değil. Ancak yılın ikinci yarısına kadar sunulacak tek amiral gemisi S8 olacak. Fakat alt ve orta segmente yönelik pek çok telefon da bu süre içerisinde tanıtılacak. Tanıtılacak cihazlardan birisi de Galaxy J7 (2017) olacak.

Geçen yıl Galaxy J7'nin halefi, daha iyi işlemci ve Android'in daha yeni bir sürümü gibi birçok donanım iyileştirmesini içerecek. Galaxy J7 (2017) modeli için bugüne kadar önemli bilgiler sızdırılmış durumda ve özellikle telefonun nasıl görüneceği uzun zamandan beri biliniyordu. Kısa bir süre önce, Samsung'un orta menzilli akıllı telefonu Geekbench'te görüntülendi.

Telefonun Özellikleri Neler?

Geekbench'deki liste, Samsung Galaxy J7'in (2017), oktanın çok iyi olağanüstü bir Qualcomm Snapdragon 625 işlemcisine sahip olacağını ortaya koydu. Ayrıca liste akıllı telefonun Android 7.0 Nougat'ı kutudan çıkaracağını doğruluyor. Bununla birlikte, Galaxy J7 (2017) yalnızca 2GB RAM ile gelecek. Önceki dedikodulara göre akıllı telefonun 3GB RAM ile geleceği belirtiliyordu.

Ayrıca, telefonun 13 megapiksel arka kamera, 5 megapiksel ikincil ön kamera, 16GB depolama alanı ve tam HD (1080p) çözünürlüğe sahip 5.5 inçlik bir ekrana sahip olması bekleniyor. Listeden elde edilen bilgiler bunlarla sınırlı olurken, telefonun ne zaman tanıtılacağı bilinmiyor.