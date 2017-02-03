Samsung Galaxy A5, Şubat ayında Android 7.0 Nougat Alabilir

Orijinal Samsung Galaxy A5 için Şubat ayında Android 7.0 Nougat güncellemesine başlanabilir.

Güncellenme 03 Şubat 2017 23:11

Galaxy A5'in piyasaya sürülmesinden bu yana iki yıldan biraz fazla bir süre geçti ve Samsung akıllı telefonu desteklemeye devam ediyor gibi görünüyor. Bu, Android 4.4.4 KitKat'la piyasaya sürülen ve üç önemli işletim sistem güncellemesi alan telefonlar klasmanına Samsung Galaxy A5 modelinin girmesi sağlanabilir.

Samsung Galaxy A5’ten Haberler Var!

Şu ana kadar bir operatör, orijinal Samsung Galaxy A5 için Android 7.0 Nougat güncellemesini test ettiğini ve testi bu ay tamamlamayı umduğunu doğruladı. Her şey yolunda giderse, Avustralya taşıyıcı Optus, Şubat ayında güncellemeyi başlatabilir ve böylece Samsung Galaxy A5 için resmen güncellemeler başlatılmış olacak. bu haberlerin ardından açıklama yapılmamış olsa da dünya çapındaki diğer operatörlerin de güncellemeyi test ettiğini düşünülüyor. Bu nedenle taşıyıcı markalı bir Galaxy A5'e sahipseniz, şebeke operatörünüze danışarak güncellemeyi ne zaman planladığını sorabilirsiniz. Bu güncellemeler için çok daha hızlı ve kesin sonucun alınabileceği bir yöntem olduğundan dolayı Samsung Galaxy A5 güncellemesini bekleyen kişiler tarafından denenebilir.

Samsung tarafından ise Samsung Galaxy A5 güncellemesi adına kilitlenmemiş Galaxy A5 birimlerine karşı ne zamna güncelleme geleceği bilinmiyor. Sonuç olarak, Samsung Galaxy A5 kesinlikle Android 7.0 Nougat'a güncellenecek ve bu süre birkaç hafta içinde gerçekleşebilir gibi duruyor.