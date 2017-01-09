Samsung Galaxy A5 (2016), Android 7.0 İle Test Edildi

Samsung Galaxy A5 (2016), Android 7.0 ile test edildi. İşte yeni gelişmeler.

Güncellenme 09 Ocak 2017 20:19

Samsung Galaxy A5 (2016) güncelleme için hazırlanıyor. Geekbench'te görüntülenen telefon, Android 7.0 ile dikkat çekerken, önümüzdeki dönemlerde büyük bir yeniliğin müjdesi verilebilir.

Başka Neler Var?

Samsung Galaxy A5 (2016) için gereksinimlerin geri kalan kısmında ise Exynos 7580 yonga seti, 1.6GHz'lik bir saat hızında çalışan oktav çekirdekli bir CPU ve 2GB RAM.

A5 Olması Muhtemel!

Geekbench'te test edilen telefonun model numarası aslında Samsung Galaxy A5'in (2017) diğer bir versiyonu SM-A525F. Ancak listelenen özellikler Galaxy A5'in 2016 modeliyle tam olarak eşleşiyor ve Nougat ile karşılaştırıldığında tüm taşlar yerine oturuyor.

Telefon Detaylıca Görüldü

Telefonun diğer özellikleri arasında 1080 x 1920 çözünürlüklü 5,2 inç ekran bulunuyor. Dahili belleğin 16GB'lık kısmı telefon tarafından kullanılıyor. Kullanıcıya ise geri 10.8GB gibi bir alan kalıyor.

13MP'lik arka kamera, f / 1.9 diyafram ve OIS ile dikkat çekiyor. Selfie kamerasında ise 5MP tercih edilmiş durumda. Batarya bölümünde ise 2900mAh batarya ve parmak izi tarayıcısı var. Üstelik parmak izi tarayıcısının home düğmesi ile birleştirilmesi de kullanımda farklı bir detay olarak görülüyor.

Android 7.0'a güncellenen Galaxy A (2016) serisi hakkında önceden çeşitli sızdırmalar yapıldı. Bu nedenle test, yaklaşmakta olan güncelleme için ciddi ipuçları sunuyor olabilir.