Samsung Chromebook Pro Modeli İle Geldi!
Samsung, CES 2017’de Chromebook Pro modelini tanıttı. İşte yeni modeller ile ilgili detaylar.
CES 2017’yi etkin bir şekilde geçiren markalardan bir tanesi Samsung olurken, Chromebook Pro adı ile yeni bir model daha tanıtıldı. Chromebook sektörüne yönelik önemli bir atılım gerçekleştiren Samsung, bu modeli sayesinde güçlü bir seçenek yaratmayı ad başardı.
Chromebook Pro Özellikleri Neler?
Chromebook Pro için yapılan tanıtımda cihaz için paylaşılan özellikler şöyle;
İşletim Sistemi: Google Chrome
İşlemci / Yonga Seti: Intel® Core ™ M3 İşlemci, 6Y30
Grafikler: Intel® HD Graphics 515
Ekran: Dokunmatik Ekran Paneli ile 12,3 "2400x1600 LED Ekran, (3: 2 en-boy oranı)
Bellek: 4GB LPDDR3 Bellek (BD 4GB'da)
Sabit Disk: 32GB e.MMC
Renk: Platin Gümüş
Multimedya: Dahili Çift Dizi Dijital Mikrofon
Stereo Hoparlörler (1,5 W x 2) Stereo Hoparlörler (1,5 W x 2)
720p HD Kamera 720p HD Kamera
Ağ: 802.11 ac (2x2)
Bluetooth: v4.0
Bağlantı Noktaları: Kulaklık çıkışı / Mikrofon giriş kombinasyonu, 2 USB-C ™ [5 Gb / sn'ye kadar *, isteğe bağlı adaptörle 4K ekran çıkışı, Şarj etme], MicroSD Multi-media Card Reader
Giriş: Clickpad, Dokunmatik ekran, Ada tipi klavye, Kalem
Güç: 30 W USB-C ™ Adaptör 39Wh
Boyut: 280.8 x 221.6 x 12.9 ~ 13.9mm
(11.06 "x 8.72" x 0.51 "~ 0.55")
Ağırlık: 1.08Kg (2.38lbs)
Yazılım: AirDroid Premium (ücretsiz bir yıllık abonelik, tam sürüm), ArtCanvas
Ek özellikler: Hızlanma Ölçer Sensörü, Jiroskop Sensörü
Chromebook Pro Fiyatı Ne Kadar?
Chromebook Pro modeli içni şu ana kadar net bir fiyat belirtilmedi. Fakat cihazın ilkbaharda satışa çıkacağını biliyoruz. Üstelik AirDroid Premium gibi farklı özellikler ile birlikte cazip seçenekler sunacak.