Samsung A Serisi 2017 Fiyatları Belli Oldu

Samsung tarafından üzerinde çalışmaların sürdürüldüğü Samsung Galaxy için son gelen bilgiler oldukça önemli.

Güncellenme 19 Ocak 2017 22:44

Samsung Galaxy A 2017 için uzun zamandan beri Türkiye'de cihazların kaç paradan satılacağı merak edilirken paylaşılan son bilgiler ile birlikte artık bu konudaki tüm soru işaretleri de giderildi. 2016 yılında Samsung'un en önemli serilerinden birisi olan A serisi için 2017 yılında da pek çok yenilik kullanıcıları bekliyor.

3. nesil A3 A5 ve A7 modelleri ile piyasaya giriş yapacak olan Samsung yeni telefonları ile Türkiye pazarında yüksek satış rakamlarını hedefliyor. Telefonlar ile ilgili yapılan resmi ile tanıtımların ardından tüm teknik detaylar öğrenilirken tanıtımlarda telefonların özellikle Türkiye satış fiyatı belirtilmemiş ve sadece Amerika Birleşik Devletleri gibi önemli pazarlarda telefonun satışa çıkacağı ve buralardaki satış fiyatları paylaşılmıştı.

Fakat yapılan son araştırmalarda Türkiye'de hizmet veren önemli e-ticaret sitelerinde telefonun ön siparişe çıktığı ve ön satış döneminde satın alınabileceği görüldü. Ön satış döneminin başlamasıyla birlikte telefonlar için soru işareti olan etiket fiyatı da netleşmiş oldu. Öyle ki yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilere göre A3 A5 ve A7 telefonların satış fiyatları şöyle olacak;

A3 (2017), 16GB – 1,599 TL

A5 (2017), 32GB – 1,999 TL

A7 (2017), 32GB – 2,299 TL