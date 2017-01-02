Samsung A 2017 Serisi Artık Net!

Samsung tarafından yapılan resmi açıklamalar ile birlikte Samsung Galaxy A serisi resmen paylaşıldı.

Güncellenme 02 Ocak 2017 16:08

Samsung Galaxy A3, Galaxy S5 ve Galaxy A7 modellerini içeren seri, 2017 yılında Samsung'un önemli serilerini birisi olacak. Her ne kadar markanın amiral gemileri olmasa da Galaxy serisinin en güçlü serilerinden olan A serisi bu bakımdan 2017 yılı boyunca markaya önemli bir katkı sağlayacak. Yapılan resmi açıklamalarda telefonların teknik detayları paylaşılırken telefonlarda yer alacak özellikler şöyle;

Samsung Galaxy A3 Özellikleri

4.7 inç HD Super AMOLED ekran

1.6 GHz sekiz çekirdekli işlemci

2 GB RAM

16 GB depolama alanı

13 megapiksel arka kamera

8 megapiksel ön kamera

2.350 mAh batarya

Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi

Samsung Galaxy A5 Özellikleri

5.2 inçlik Full HD Super AMOLED ekran

1.9 GHz sekiz çekirdekli işlemci

3 GB RAM

32 GB dahili depolama alanı

16 megapiksel ön ve arka kamera

Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi

Hızlı şarj desteği ve 3000 mAh batarya

Samsung Galaxy A7 Özellikleri

5.7 inçlik Full HD Super AMOLED ekran

1.9 GHz sekiz çekirdekli işlemci

3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı

16 megapiksel arka kamera

3600 mAh batarya

Telefonlar tasarım açısından önceki versiyonların devamı olarak görülürken yine metal gövde, suya karşı dayanıklılık gibi pek çok özellik yeni telefonlarda da mevcut. Telefonların fiyatı konusunda ise resmi olarak bilgiler paylaşılmadı.