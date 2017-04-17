Samsun'da traktör garajı yıkıldı: 3 işçi hayatını kaybetti

Samsun'un Kavak ilçesinde bir traktör garajının yıkılması sonucunda 3 işçi yaşamını yitirdi.

Güncellenme 17 Nisan 2017 17:37

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Samsun'un Kavak ilçesinde traktör garajı inşaatının çökmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybetti.

Olayla ilgili edinilen bilgiye göre, Azaklı Mahallesi'nde Yaşar D'ye ait 3 katlı evin yanında yapılan traktör garajı inşaatında çökme meydana geldi.

Bu sırada inşaatta kalıp söktükleri öğrenilen ve göçük altında kalan işçiler Çetin Ganık (50), Nevzat Aydemir (59 ve Murat Batkal (34) yaşamını yitirdi.

İşçilerin cenazesi Kavak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA