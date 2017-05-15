Şampiyonluğa adım adım: Bursaspor 0-2 Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'de 31. haftanın kapanış maçında Bursaspor'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 2-0 galip ayrılarak liderliği sürdürdü.

Güncellenme 15 Mayıs 2017 23:12

Karşılaşmanın 18. dakikasında sağda kazanılan korner atışını kullanan Quaresma, topu ön direğe doğru gönderdi. O bölgeye iyi hareketlenen Hutchinson'ın kafa vuruşunda, kaleye yönelen top savunmaya çarparak kornere çıktı.

35. dakikada Quaresma, korner kullanmak üzere sol köşeye yönelince sahaya yabancı maddeler atılmaya başlandı. Oyun yaklaşık 2 dakika durdu. Bursaspor taraftarlarının sahaya yabancı madde atmaması yönünde anons yapıldı. Anons sonrası da yabancı madde atılmaya devam edilince hakem Bülent Yıldırım, iki takım oyuncularını orta alana davet etti.

Bu sırada Bursaspor kalecisi Harun Tekin, kale arkası tribününe doğru giderek taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Yaklaşık 4 dakikalık duraksamanın ardından Quaresma'nın kullandığı köşe atışıyla oyun devam etti.

Stadın şeref tribününde de zaman zaman iki takım yöneticileri arasında gerginlik yaşandı.

39. dakikada Beşiktaş atağında, Marcello'nun kafa pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Aboubakar'ın çaprazdan şutunda, top diğer direğin dibinden auta gitti.

İlk yarı golsüz tamamlandı.

İkinci yarı

65. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Aboubakar'ın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cenk Tosun, kaleci Harun Tekin'i çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı plase vuruşla filelere gönderdi: 0-1.

90+5. dakikada Aboubakar, ceza sahası içinde önünde bulduğu topu, kaleci Harun Tekin'i çalımladıktan sonra filelere gönderdi: 0-2.

Maç konuk takım Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

AA