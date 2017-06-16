Şampiyon Fenerbahçe
Fenerbahçe, Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off finali dördüncü maçında Beşiktaş Sompo Japan'ı uzatma sonunda 98-94 yenerek şampiyon oldu.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off finali dördüncü maçında Beşiktaş Sompo Japan'ı uzatma sonunda 98-94 yenen Fenerbahçe, seriyi 4-0 kazandı ve 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamladı.
Spor Toto Basketbol Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Uzatmalara giden karşılaşmadan Fenerbahçe 98-94 üstün ayrılarak Spor Toto Basketbol Süper Ligi 2016-2017 sezonu şampiyonluğunu ilan etti.