Şampiyon Fenerbahçe

Fenerbahçe, Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off finali dördüncü maçında Beşiktaş Sompo Japan'ı uzatma sonunda 98-94 yenerek şampiyon oldu.

Güncellenme 16 Haziran 2017 22:32

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off finali dördüncü maçında Beşiktaş Sompo Japan'ı uzatma sonunda 98-94 yenen Fenerbahçe, seriyi 4-0 kazandı ve 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamladı.

Spor Toto Basketbol Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Uzatmalara giden karşılaşmadan Fenerbahçe 98-94 üstün ayrılarak Spor Toto Basketbol Süper Ligi 2016-2017 sezonu şampiyonluğunu ilan etti.

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