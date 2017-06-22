Saldırgandan korkunç ifadeler: "Böyle giyinirsen tahrik olurum"

İstanbul Pendik'te bir minibüste Ramazan'da şort giydiği gerekçesiyle Melisa Sağlam'a saldıran Ercan Kızılateş'in ifadeleri tüyler ürpertti.

Güncellenme 22 Haziran 2017 10:17

İstanbul'un Pnedik ilçesinde bir yolcu minibüsünde seyahat eden Asena Melisa Sağlam'ı 'Ramazan ayında şort giydiği gerekçeyle darp eden vahşi saldırganın ifadeleri ortaya çıktı. Saldırganın korkunç saldırısı kadar söyledikleri de tüyler ürpertici.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Böyle giyinirsen tahrik olurum Kızılateş ifadesinde gerçekleştirdiği saldırıyı tahrik oldum diye savundu. 'Kadınların bu şekilde giyinmesi insanın nefsini tahrik ediyor' diyen Kızılateş bu ifadelerinin ardından bir de Sağlam'dan şikayetçi olduğunu belirtti. Ayrıca saldırganın saldırısını gerçekleştirmeden önce mağdur genç kadının saçlarını okşadığı da iddia ediliyor.

"Şiddete tepki gösterilmesini bekledim"

Bu görüntülerin ortaya çıkmasından sonra Sağlam şöyle konuştu:

Kıyafetimden dolayı nefret ediyorsa neden saçlarımla oynuyor?” Daha önce benzer saldırının Ayşegül Terzi’ye yapıldığını hatırlatarak, “Saldırgan, bana Ramazan’ı bahane ederek saldırdı, destek bulmaya çalıştı. Oysa saldırının dinle alakası olmadığını, bana saldırmadan önce saçlarımı okşayarak cinsel tacizde bulunduğunu görünce anladım. Madem kılığıma düşmansın, saçımı okşama isteğin neden? Cinsel sapkınlığını, bana şiddet uygulamadan önce gösterdi.''

“Tepkisizliğe, duyarsızlığa alışığım. Şaşırmadım bu yüzden. Cinsel tacize uğrarken tepki görmedim ama bana uygulanan şiddete tepki göstermelerini bekledim.

'Şort giymeye devam edeceğim'

Ama saldırgan minibüsten koşarak uzaklaşırken iki erkek arkasından küfretmekle yetindi.” Asena, kıyafeti nedeniyle saldırıya uğramasının, dilediği gibi giyinmesini engellemeyeceğini söylüyor: “ Duruşmaya şortla gideceğim. Hayatımın her evresinde canımın istediği sürece şort giyeceğim.” Asena Melisa, yaşadığı taciz ve saldırıdan sonra psikolojisinin bozulduğunu da belirtiyor. En büyük korkusunun, sosyal medyada “hak ettin, az bile yapmış” diyenlerle sokakta karşılaşmak olduğunu söylüyor.

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Dün kendisini ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) yetkilisinin psikolojik destek teklifini olumlu karşıladığını da bakanlığın davaya müdahil avukat gönderme teklifini de kabul edeceğini anlatıyor.

Saldırgan suç makinesi çıktı

Kızılateş’in uyuşturucu madde kullanmak, basit yaralama, elektrik hırsızlığı ve dolandırıcılık suçlarından hakkında başka davalar da bulunuyor. 14 Haziran’daki darp olayının ardından 17 Haziran’da yakalanan Ercan Kızılateş, polise verdiği ifadede özetle şunları söyledi:

“Elimin tersi ile yalnızca yüzünü ittim. Bunun üzerine bayan ayağa kalkarak, ‘Sen kimi itekliyorsun’ diyerek küfretti. Bana doğru saldırıya geçince, ben de bayanı sporcu zannettim.

Çünkü büyük bir cesaret ve hakaret ile üzerime saldırdı. O tepki üzerine sakin bir şekilde üzerime gelmesini bekledim. Sol omzuma yumruk ile vurdu ancak yumruk darbesi çok kuvvetli değildi. Ben yalnızca bana zarar vermesini engellemek için bayanı itekledim. Kamera kayıtlarına bakılırsa benim bayana saldırmadığım ya da darp etmediğim görülecektir. Daha sonra bayan ile münakaşaya girmemek adına minibüsten indim. Ben, bu olay ile ilgili şahsıma hakarette bulunan Asena Melis Sağlam’dan şikâyetçiyim.”

CNN Türk