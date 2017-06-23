Sakarya'da havuza giren 5 kişi elektrik akımına kapılarak can verdi

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki bir eğlence havuzunda elektrik akımına kapılan 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Güncellenme 23 Haziran 2017 22:00

Alınan bilgiye göre, Şerefiye Mahallesi mevkisindeki bir eğlence havuzunda bulunan 3 kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı.

Durumu fark eden işletme sahibi ve oğlu, havuzdakileri kurtarmak için suya girdi.

İşletme sahibi ve oğlunun da akıma kapılması üzerine, çalışanlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri havuzda bulunan 5 kişiyi çıkararak yaptıkları kontrollerde hayatlarını kaybettiklerini tespit etti. Olayda yaralanan bir kişi ise Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayda hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, üzücü bir olay yaşadıklarını söyledi.

Olayın meydana geldiği işletmenin 2012 yılında "yüzme havuzu ve eğlence merkezi" ruhsatını aldığını belirten Akcan, tesisin bayram sonrasında sezon açılışı yapmak üzere hazırlıklar sürdürdüğünü kaydetti.

Akcan ayrıca cumhuriyet başsavcısının olay yerinde gerekli incelemeleri yaptığını ve detaylı raporun inceleme sonunda hazırlanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA