Sahibini Takip Eden Akıllı Bavul Satışa Çıkıyor

Son dönemlerde özellikle nesnelerin akıllanması çok farklı ürünlerin piyasaya sunulmasını sağlıyor.

Güncellenme 12 Nisan 2017 19:15

Amerika Birleşik Devletleri'nde hizmet veren bir firma tarafından geliştirilen bavul oldukça dikkat çekiyor. Yapılan tanıtımlara göre akıllı bavul olarak tanımlanan yeni ürün kişilerin taşımasına gerek kalmadan yanında shibi takip ediyor. Bavul böylece ağır taşımayı ve çekme zorluğunu da ortadan kaldırıyor. Saatte 10.9 kilometreye kadar hızlı bir şekilde yol alabilen bavul bu bakımdan gecikme yaşanmadan bavul taşınmasını da mümkün hale getiriyor.

Travelmate Robotics’ten Özel Ürün!

Travelmate Robotics şirketi tarafından üretimi gerçekleştirilen bavul aynı zamanda yapay zeka ile donatılmış durumda. Bu sayede farklı alanlarda dahi robotun kolay bir şekilde kullanılması mümkün. Yürüyen merdivenler ya da terminal gibi yolculuğun yapılacağı genel alanlarda bavulun kullanımında herhangi bir problem yaşanması söz konusu değil.

Yapılan tanıtımlar sonrasında oldukça dikkat çeken akıllı bavul için resmi olarak seri üretime geçileceği belirtildi. iOS 8.0 ve Android 4.4 işletim sistemine sahip tüm cihazlarda kullanılabilecek olan bavul, aynı zamanda mobil uygulamalar üzerinden de kontrol edilebilecek. Böylece kullanıcıların bavul kullanması noktasında yaşayabileceği tüm sorunlar da hızlı destek sayesinde ortadan kaldırılabilecek. Özel ışık sistemine sahip bavul, tam dolu batarya ile 4 saat boyunca kullanım sağlıyor. Üstelik kişilerin acil durumlarda USB girişi üzerinden akıllı telefon ya da benzer cihazları şarj edebilmesi mümkün.