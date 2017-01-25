Sağlıkla ilgili doğru bilinen yanlışlar

Güncellenme 25 Ocak 2017 22:09

Zaman zaman kulaktan dolma bilgilerle hem etrafımızdaki insanların sağlığını hem de kendi sağlığımızı tehlikeye atabiliyoruz. Ancak size söylenen sağlıkla alakalı bilgilerin doğruluğunu hiç durup düşünmüş müydünüz? İşte sizlere sağlıkla alakalı doğruluğuna kesin olarak inandığınız yanlışlar...

Kahverengi şeker daha sağlıklı

Kahverengi şekerle beyaz şeker arasında sağlık açısından hiçbir fark yoktur. Kahverengi şeker, içerdiği su miktarından dolayı beyaz şekere göre çok az miktar daha tatsızdır. Sonuç olarak ikiside şekerdir ve fazla tüketimi halinde sağlık sorunlarına neden olabilir.



Alkol beyin hücrelerini yok eder!

Alkol vücut sağlığı açısından genel anlamda tehlikelidir. Ancak direk olarak beyin hücrelerini öldürmesi gibi bir etki söz konusu değildir.Sinir hücreleri kendini yenilemez ve tekrar oluşamaz

Sinir hücreleri yok olur gerçeği doğrudur. Fakat tekrar oluşmaz tanısı kesinlikle yanlıştır. Beynin aynı bölgelerinde oluşamasa bile farklı bölgelerinde tekrar türeyecektir.



Yetişkinlerin günlük uyku ihtiyacı 8 saattir

Her bünyenin yorulma düzeyi eşit değildir. Bu durumda İhtiyaç duyulan uyku kişiden kişiye değişiklik gösterecektir. Uyku saati fazlalığı veya eksikliği insan sağlığını olumsuz yönde etkiler.



Antibiyotikler mikropları öldürür

Antibiyotikler vücutta var olan bakterileri öldürür. Grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardaki virüsler, antibiyotik tedavisiyle iyileşmeyebilir. Bu sebeple her hastalığınızda bilinçsizce antibiyotik ve ilaç tüketiminden vazgeçin.

Şeker ve tatlı tüketimi çocukların hiperaktif olmasına neden olur

Fazla şeker yemekle hiperaktifiliğin hiçbir alakası yoktur. Çocuğunuzun fazla şeker tüketmesi dişlerinin normalden fazla çürümesine neden olacaktır.

Milliyet Pembe Nar