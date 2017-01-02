SafeHer ile Kadın Kadına Yolculuk

Uber olarak adlandırılan araç paylaşım uygulamasına rakip yeni bir uygulama daha kullanıma sunuldu. İşte detaylar.

Güncellenme 02 Ocak 2017 20:15

Dünya genelinde en çok kullanılan ulaşım uygulamalarından bir tanesi Uber olurken özellikle dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan kötü olaylar sonrasında sadece kadınlara yönelik özel bir hizmet sunulmaya başladı. Öyle ki Uber’e rakip olarak duyurulan SafeHer adlı yeni araç paylaşım uygulaması sadece kadınlara yönelik.

Erkekler Hizmetten Yararlanamıyor!

Erkeklerin hizmetlerden yararlanamayacağı paylaşım uygulamasında kadınlar daha güvenli bir şekilde araç paylaşımı yapabilecek. Konu ile ilgili yapılan açıklamalarda kadınların korkmadan yolculuk yapabilmesi adına böyle bir fikrin oluştuğu ve kısa süre içerisinde ilgi gören uygulamanın dünyanın farklı ülkelerinde de kullanıma sunulacağı belirtildi.

Yapılan son açıklamalara göre 31 bin kullanıcının şu anda uygulamayı kullanılıyor. Yapılacak geliştirmeler ile birlikte bu rakamın daha da artması ve ülke sınırlarının dışına çıkarılması amaçlanıyor. Mevcut uygulama sadece kadınları hedeflediğinden dolayı kısıtlı bir kesime hitap etmiş olsa da sadece kadınlar tarafından kullanılacak olan uygulama daha fazla kişiyi cezp edebilir. Son dönemlerde Uber gibi araç paylaşım uygulamalarının kullanıcılar tarafından daha çok ilgi gösterilmesi, SafeHer geleceğine dair farklı tahminlerin ve değerlendirmelerin yapılmasını da sağlıyor.

SafeHer kullanımında Uber benzeri bir sistem geliştirilirken, oluşturulan profillerde erkekler için sisteme erişim izni verilmiyor. Ayrıca erkekler tarafından sistemin kullanılmaması konusunda da gerekli önlemler alınmış durumda.