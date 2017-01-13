Safari’de Neden Youtube 4K İzlenmiyor?

IOS işletim sistemine sahip telefon ve cihazlarda internet tarayıcısı yoğunlukla Safari olurken YouTube kullanımı için ciddi bir durum yaşandı.

Güncellenme 13 Ocak 2017 22:52

Safari üzerinden YouTube'a bağlanan kullanıcıların 4K video desteği alamadığı ortaya çıktı. Özellikle Reddit adlı internet sitesinde paylaşılan son içeriklerin ardından Safari kullanan kullanıcıların büyük bir bölümünün 4K video izleyemediği anlaşıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda mevcut altyapının şu an için Safari için uygun olmadığı ve bu nedenle yapılacak yeni geliştirmelere kadar da Safari üzerinden YouTube videolarının 4K çözünürlükte izlenemeyeceği belirtildi.

Sistem Uyuşmuyor

YouTube üzerinden yayınlanan 4K videolar için vp9 adı verilen yeni bir sistem kullanılırken Safari'nin bu desteği sunmaması, 4K videoların izlenememesine neden oluyor. Google Chrome gibi pek çok farklı tarayıcıda vp9 desteğinin olması 4K video izleme noktasında kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlanıyor. Fakat mevcut Safari versiyonunda böyle bir desteğinin olmaması kullanıcıların mevcut sistemler ile 4K video izlemesinde en büyük engellerden bir tanesi. Üstelik mevcut yenilik 2015 yılının Nisan ayından itibaren YouTube üzerinden sunuluyordu.

Nisan itibari ile yeni vp9 kodek kullanılmaya başlanmış ve videolar bu sistem üzerinden yayınlanmaya başlamıştı. Bu açıdan Nisan ayından itibaren yeni bir sisteme geçiş yapan YouTube için Safari'nin böyle bir destek sunmaması ve 2015 yılından beri güncellemenin yapılmamış olması da 4K video konusunda kullanıcıların ciddi bir mağduriyet yaşamasına yol açtı.

Kesintisiz 4K video izleme imkanının sağlandığı bu yeni sistem üstelik bant genişliği kullanımında da büyük bir avantaj sağlıyor. Öyle ki yapılan testler sonucunda yeni sisteme geçiş yapılması ile birlikte bant genişliği kullanımında yüzde 35'e varan bir tasarrufun sağlandığı belirtildi.