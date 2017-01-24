Saçınızı kına ile hem besleyin hem güzelleştirin

Faydaları saymakla bitmeyen kına, kadınların saç bakımında da yardımına koşuyor.

Güncellenme 24 Ocak 2017 22:15

Kına, Kına ağacının yapraklarının toplanıp, kurutulup ezilmesi ile oluşan bir tozdur. Asıl ismi Hına’dır. Fakat, çok eski zamanlardan günümüze kadar saç ve sakalların boyanması, tedavi için kullanılmaktadır. Uzmanlar, kınanın saça faydalarının saymakla bitmediğini söylüyorlar. İşte, kınanın saçlara faydaları ;

Kına, siyah, turuncu, kızıl renklerde saçlara kullanılır. İyi bir kınanın içinde metalik tuz olmamalıdır. Kına saçlara canlılık verir, kökleri ve saçları kuvvetlendirir. Saçta olan bit ve sirkeleri öldürür. İçinde kimyasal olmadığından saçı besler ve korur.

Yıpranmış saçlarda genelde Mısır’da yetişen Cassia Obovata diye bilinen kına kullanıldığında çok etkili olmaktadır. İçine portakal suyu eklendiğinde kahverengiye dönen bu kınaya limon suyu eklenirse açık tonlar elde edilir.

Mısır kınasının hazırlanışı ;

6 yemek kaşığı kına, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı zerdeçal, 1 çay bardağı demlenmiş yeşil çay, yarım su bardağı su.

Bütün malzemeler bir araya getirilir ve karıştırılır. Maske kıvamında olan karışım saça dipten uçlara kadar yayılır. Yaklaşık 30 dakika kadar sonra yıkanır. Bu karışım hem boya hem de saçların bakımı için çok faydalıdır.

Kınanın saça faydaları:

Kına saçları canlandırır ve besler,

Kepek ve bit sorunlarını çözer,

Saçların etrafında bir zırh vazifesi görerek, saçları dış etkenlerden korur,

Saç tellerini kalınlaştırır ve hacim sağlar,

Yağlı saçlarda, yağ dengesini sağlar,

Mantar ve egzama nedeni ile oluşan kepeklenmeyi düzenler,

Saçlarda oluşan beyazları kapatır.

Kına saçı kızıl renge döndürür. Fakat, kına kullanımında dikkat edilmesi gereken şey, kınadan sonra farklı bir boyanın saça etki etmemesidir. Bu nedenle, kına kullanırken dikkatli olun ve iyi karar verin. Kına yapıldıktan sonra saçtan 1-1.5 ay sonra çıkmaktadır.