S8 Piyasaya Çıkmadan 1 Milyon Adet Sattı!

Geçtiğimiz hafta boyunca Samsung’un yeni çıkaracağı telefonu olan Galaxy S8’i gündeme oturdu.

Güncellenme 19 Nisan 2017 11:33

Üretildiği anavatında oldukça ilgi gören Galaxy S8 verilen ön siparişleriyle de gündemden inmeme konusunda ısrarcı bir durumda. Bu olayla ilgili detaylı bilgiler her gün daha da netleşiyor.

Samsung yeni telefonu olan Galaxy S8’i duyurduğu günden beri, bu telefondan günde ortalama 50.000 adet sipariş almış. Samsung firmasının bu telefonu çıkartmadan önce ulaşmak istediği hedef, ön siparişlerinin 1 milyon adede ulaşmasıydı. Samsung firması bu hedefine ulaşmış gibi görünüyor. Samsun firmasın Güney Kore’den 1 milyon adet Galaxy S8 ve Galaxy S8+ telefonları için ön sipariş aldı.

21 Nisan’da Çıkıyor

Güney Kore’nin yapmış olduğu ön siparişler muhtemel bir rekor olarak kayıtlara geçecek. Çünkü hiçbir akıllı telefon bu güne kadar ön sipariş aşamasın sırasında bu kadar büyük bir miktara ulaşmamıştı. Samsung firması tarafından yapılan açıklamaya göre Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+’ın çıkış tarihi de 21 Nisan olarak belirlendi.

Samsung firması yeni akıllı telefonunun bir önceki çıkarmış olduğu Galaxy S7 telefonun satış rakamlarını geçmesini bekliyor. Samsung Galaxy S7 bugüne kadar dünya genelinde toplam 52 milyon adet satmıştı. Ancak bu sefer yeni çıkaracağı telefonunun satış hedefinin 60 milyon olarak belirlediklerini bildirdi. Anlatılanlardan da anlayacağınıza göre Galaxy S8’in ön sipariş miktarına bakılırsa Samsung firmasının belirlemiş olduğu 60 milyon satış hedefine kolaylıkla ulaşabileceğini söyleyebiliriz.