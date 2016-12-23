Rusya 'Türkiye'den ithalat' kararını açıklayacak

Haftaya Türkiye'den sebze meyve ithalatı konusunda açıklama yapacak olan Rusya'nın ithalat ambargosunu kaldıracağı tahmin ediliyor.

Güncellenme 23 Aralık 2016 16:56

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Dairesi (Rosselkhoznadzor) Başkan Yardımcısı Aleksey Alekseenko, Türk sebzelerine ithalat yasağının kaldırılmasına yönelik kararın, gelecek hafta açıklanacağını duyurdu.

26-27 Aralık tarihinde karar açıklanacak

Rus haber ajansı RIA’ya konuşan Alekseenko, Türk sebzelerine yönelik ithalat yasağıyla ilgili kararın, 26-27 Aralık’ta açıklanacağını bildirdi.

Kararın ardından sebzelerin ithalatına derhal başlanabileceğini belirten Alekseenko, son teknik çalışmaların da tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Rosselkhoznadzor Başkanı Sergey Dankvert de daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye’den patlıcan, kabak ve marul ithalatını serbest bırakabileceklerini belirtmişti.

AA