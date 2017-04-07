Rusya Başbakanı Medvedev: "ABD ile çatışmaya ramak kaldı"

Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, ABD’nin Şayrat Hava Üssü’nü füzelerle vurmasını değerlendirerek, "ABD ile çatışmaya ramak kaldı" diye konuştu.

Güncellenme 07 Nisan 2017 19:04

Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, ABD’nin Şayrat Hava Üssü’nü füzelerle vurmasını değerlendirdi.

Medvedev, “ABD ile çatışmaya ramak kaldı” diye konuştu.

Rusya Başbakanı Medvedev, ABD'nin Suriye'ye füze saldırısının hukuksuz olduğunu da söyledi.

ZAHAROVA: İÇ POLİTİKAYLA BAĞLANTILI



Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova da, ABD'nin Suriye'ye füze saldırısının bu ülkedeki iç politikayla bağlantısı olduğunu iddia etti.



ABD'nin Şayrat Hava Üssü'ne 59 Tomahawk füzesi fırlatmasıyla ilgili konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zaharova, "İlk olarak, ABD'nin eylemlerinin doğru olmadığını ve mesnetsiz olduğunu düşünüyoruz. İkincisi de, bize göre bu eylemler, iç politikayla ilgili bir arka plana sahip. Daha önce birçok kez vurguladığımız üzere, maalesef Washington'daki iç siyasi konjonktürün küresel durum üzerindeki nüfuzu her geçen yıl giderek artıyor" şeklinde konuştu.

RUSYA SURİYE KIYILARINA FIRKATEYN GÖNDERİYOR



ABD'nin Suriye'ye füze saldırısı sonrası Rus donanmasına ait Amiral Grigoryeviç fırkateyninin Suriye kıyılarına doğru yola çıktığı belirtildi.

Amiral Grigoryeviç Kasım 2016'da Akdeniz'den Suriye'deki muhalif gruplara kruz füzeleri fırlatmıştı.

NTV