Rusya ABD'den habersiz DAEŞ hedeflerini vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı İsrail ve Türkiye'ye bilgi verildikten sonra Humus yakınlarındaki DAEŞ hedeflerini 'Kalibar' ile vurdu.

Güncellenme 23 Haziran 2017 09:53

Rusya sadece Türkiye ve İsrail'e bilgi vererek Akdeniz'deki teçhizatı ile DAEŞ hedeflerini vurdu. ABD'ye bilgilendirme yapmayan Rusya, Akdeniz'de yer alan iki savaş gemisiyle Humus yakınlarında yer alan DAEŞ hedeflerini Kalibar füzeleriyle vurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rus füzeleri DEAŞ hedeflerini vurdu.

Suriye'nin Hama kentindeki DEAŞ hedeflerine düzenlenen saldırılarda, örgütün kumanda merkezi ile silah ve cephanelik deposu hedef alındı.

Rusya sadece Türkiye ve İsraile haber vererek DEAŞ hedeflerini burdu

Rus tarafından yapılan yazılı açıklamada 6 adet “Kalibar” seyir füzelerinin “Amiral Essen”, “Amiral Grigoroviç” firkateynleriyle “Krasnodar” denizaltısından fırlatıldığı kaydedildi.

"Türkiye ve İsrail'e haber verildi"

Sabaha karışı gerçekleştirilen füze operasyonu gerekçesini de sıralayan Rusya Savunma Bakanlığı, “Son günlerde Rakka’da bulunan DEAŞ kuvvetleri geceleri şehri terk ederek Husus ve Palmira istikametinde çekildiklerini gözledik. Teröristlerin yeni bölgelerde mevzilerde konumunu güçlendirmemesi için değiş istihbaratları değerlendirerek operasyon düzenleme kararı aldık. Attığımız füzeler Humus bölgesi Akerbat yerleşim biriminde DEAŞ mühimmat deposuna isabet ette. Operasyon neticesinde tonlarca patlayıcı ve çok sayıda militan etkisiz hale getirildi. Füze atışları gerçekleştirilmede önce mevcut acil haberleşme kanalları kullanılarak Türkiye ve İsrail haberdar edildi” dendi.

Hürriyet