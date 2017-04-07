Rusya ABD ile yapılan hava güvenliği anlaşmasını askıya aldı

ABD’nin Esed’e ait hava üssünü vurmasının ardından Kremlin, ABD ve Rusya arasındaki hava güvenliği anlaşmasının askıya alındığını açıkladı.

Güncellenme 07 Nisan 2017 11:23

ABD’nin Suriye’deki hakim rejim Esed’e ait olan hava üssünü vurmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Rusya iki ülke arasındaki hava güvenliği anlaşmasının askıya alındığını söyledi.

NTV’de yer alan habere göre, Kremlin'den yapılan açıklamada "Putin'e göre saldırı egemen bir devlete düzenlendi" ifadesine yer verildi. Rusya ayrıca ABD'yle yapılan Suriye'de hava güvenliği anlaşmasını da askıya aldığını duyurdu.

Dünya gündemine oturan bu gelişme sonrası Rusya'dan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil toplanması çağrısı geldi.

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Suriye'de rejime ait üsse hava saldırısı düzenlemesiyle ilgili, "Egemen bir devletin uluslararası haklarının ihlalidir. Yapay sebeplerle düzenlenmiş saldırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Moskova'da gazetecilere açıklama yapan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuya nasıl tepki verdiğini anlattı.

“Egemen bir devlete saldırı düzenlendi”

Başkan Vladimir Putin'in, "Amerika'nın saldırısını egemen bir devletin uluslararası haklarının ihlali olarak" gördüğünü paylaşan Peskov, "Suriye ordusunda kimyasal silah bulunmuyor. Bu daha önce Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tarafından tespit edilmişti. Yapay sebeplerle düzenlenmiş saldırıdır." iddiasında bulundu.

Putin'in, ABD'nin Suriye'deki bombardımanını, dünya kamuoyunun dikkatini Irak'taki can kayıplarından uzaklaştırma çabası olarak nitelendirdiğini belirten Peskov, ABD'nin bu adımının zaten kötü seviyede bulunan Rusya-Amerika ilişkilerine yeni bir darbe niteliğinde olduğuna söyledi.

Peskov, "Bu adım bizi uluslarası terörizmle mücadele hedefine yakınlaştırmıyor, aksine daha büyük engeller oluşturuyor" şeklinde konuştu.

ABD Savunma Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla, Suriye Hava Kuvvetlerine ait bir üssü seyir füzeleriyle vurduğunu duyurmuştu.

“ABD ile Rusya arasındaki hava güvenliği anlaşması askıya alındı”

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "ABD ile yapılan Suriye’de hava güvenliği anlaşmasının askıya alındığı" belirtildi

Pentagon Sözcüsü Jeff Davis, Rusların saldırıdan etkilenmemesi için tüm tedbirleri aldıklarını ifade etmiş, saldırı öncesinde Rusya’yı bilgilendirdiklerini ve Rus askerlerinin o üste bulunduğunu bildiklerini söylemişti.

Diğer taraftan, İdlib katliamından sonra Fransa BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırmış ancak toplantıdan bir karar çıkmamıştı.

Kaynak: NTV