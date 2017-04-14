Rusya 62. Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çekildi

Rusya bu sene Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 62'incisi düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını açıkladı.

Güncellenme 14 Nisan 2017 15:07

Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Eurovision adayı Yuliya Samoylova'nın, Kiev'e gelmesine izin verilmeyeceğinin bildirilmesinin ardından Rus makamlarıyla temasa geçildiği ve iki alternatif teklif sunulduğu hatırlatıldı.

Rusya'nın, Samoylova'nın ya uydu bağlantısıyla yarışmaya katılması ya da yeni bir aday belirlenmesi yönündeki her iki teklifi de reddettiğinin belirtildiği açıklamada, "Ne yazık ki bu, Rusya'nın artık bu yılki yarışmaya katılamayacağı anlamına geliyor. 43 ülkenin hepsinin katılabilmesini isterdik." ifadesine yer verildi.

Ukrayna'ya kınama

Öte yandan Eurovision Şarkı Yarışması Referans Grubu Başkanı Frank Dieter Freiling, söz konusu kararı kınayarak, "Ukrayna makamlarının, Yuliya Samoylova'ya seyahat yasağı koyma yönündeki kararını şiddetle kınıyoruz. Bu karar, Eurovision Şarkı Yarışması'nın politik olmayan, bütünlük sağlayıcı özelliğini ve bütün ülkeleri birleştirici misyonunu baltalamaktadır." dedi.

Yarışma Rusya'da yayınlanmayacak

Ukrayna'nın Samoylova'ya koyduğu yasak nedeniyle Rus 1. kanalı da 62. Eurovision Şarkı Yarışması'nı yayınlamayacağını duyurdu.

Kanaldan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın kararının herhangi bir temele dayanmadığı ve yarışmayı politik hale getirdiği ileri sürüldü.

Ukrayna Güvenlik Servisi, Rusya'nın Eurovision adayı Yuliya Samoylova'ya, işgal altındaki Kırım'da Ukrayna'dan izin almadan konser vermesi nedeniyle ülkeye giriş yasağı getirmişti.

AA