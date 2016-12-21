Rus medyası: "Suikastı El Nusra üstlendi"

Kremlin'den suikastin sorumlusunu açıklamak için henüz erken olduğu belirtilirken, Rus medyası olayı eski adı El Nusra olan Fetih el Şam Cephesi'nin üstlendiğini duyurdu.

Güncellenme 21 Aralık 2016 17:00

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a önceki gün düzenlenen suikastı, Fetih el Şam Cephesi (El Kaide'den ayrılmadan önceki adıyla El Nusra Cephesi) üstlendi.



Fetih el Şam, Karlov'a düzenlenen suikastı, internette paylaşılan bir mektup ile üstlendi.

EL YUM EL SEBA: KARLOV SUİKASTINI FETİH ORDUSU ÜSTLENDİ

Mısır gazetesi El Yum El Seba ise Karlov'a düzenlenen suikastı, Fetih el Şam öncülüğünde İdlib'de kurulan Fetih Ordusu'nun üstlendiğini yazdı. Haberde, Fetih Ordusu'nun suikastı üstlendiğini açıkladığı bildirinin görüntüsüne de yer verildi.

NE OLMUŞTU?



Karlov önceki gün bir sanat galerisindeki sergi açılışında uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti. Karlov'a ateş eden Mevlüt Mert Altıntaş isimli saldırgan, önce El Nusra'ya ait olduğu belirtilen Arapça bir slogan atmış, ardından da "Halep'i unutmayın, Suriye'yi unutmayın" diye bağırmıştı. Olay yerine gelen polislerle çatışan Altıntaş, daha sonra boynundan vurularak öldürülmüştü. Rusya Dışişleri Bakanlığı, suikastı 'terör eylemi' olarak nitelemişti.



Sputnik Türkiye