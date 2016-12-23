Rus elçinin katili darbe girişiminde Erbil'deymiş

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'u öldüren Altıntaş'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Erbil'de olduğu bilgisine ulaşıldı.

Güncellenme 23 Aralık 2016 11:59

Katıldığı bir sergi çılışında sırtından vurularak polis memuru Mert Altıntaş tarafından katledilen Ankara'nın Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikastine ilişkin soruşturma Türkiye ve Rusya'nın ekipleri tarafından nortak biçimde yürütülüyor. Rusya tarafından soruşturmanın ortak yürütülmesi için Ankara'ya gönderilen Rus ekibin yaptığı araştırmalar sonucunda ilginç bilglier de gün yüzüne çıkmaya başladı.

Takvim'de yer alan habere göre, Rus istihbaratında görevli bir korgeneralden aldığı bilgilere göre Rus uzmanlar, Altıntaş'ın telefonunda dört kademeli güvenlik koruması buldu. Dört şifreyi de çözen uzmanlar katilin geçmişe yönelik tüm hareketlerini adım adım tespit etti.

Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda 15 Temmuz 2016 darbe girişimi günü Mert Altıntaş'ın Diyarbakır'da görevli olduğu belirlendi. İddiaya göre, FETÖ'den tutuklanan amiri Kahraman Sezer'den iki günlük izin aldı ve mesai saati sonunda 386 kilometre yol katederek Erbil'e gitti. Altıntaş'tan en son Erbil'deki hükümet binası yakınlarında bulunan CIA ofisi civarında sinyal alındığı ileri sürüldü. Sonraki 7 saat cep telefonundan sinyal çıkmadı. Altıntaş, 7 saat sonra tekrar cep telefonunu kullanmaya başladı ve Ankara'ya döndü.

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