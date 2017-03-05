Runatolia Antalya Maratonunda ölüm

Bugün 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu'na katılan 36 yaşındaki sporcu, bitiş çizgisine 500 metre kala hayatını kaybetti.

Güncellenme 05 Mart 2017 18:15

Antalya'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Runatolia Antalya Maratonuna katılan sporcu bitiş çizgisine 500 metre kala öldü.

Yarış için bir grup arkadaşıyla Antalya'ya gelen Zeynel Murat Batur (36), katıldığı yarı maraton yarışının bitiş çizgisine 500 metre kala yer yığıldı.



Koşu için bekleyen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği Batur, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Batur'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.



Zeynel Murat Batur'un aynı koşuya önceki yıllarda 3 kez daha katıldığı öğrenildi.

NTV