Robotlara Özlük Hakları Verilecek

Son dönemlerde Avrupa Birliği'nin gündemindeki en önemli maddelerden bir tanesi robot ve insanlar arasındaki ilişkilerin belirli kurallara bağlanması.

Güncellenme 01 Şubat 2017 23:27

Robot sistemlerinin gelişmesi ve daha çok insan hayatında yer almaya başlaması bu konuda gerekli mevzuatların da hazırlanmasını zorunlu hale getirirken, Avrupa Parlamentosu’nda yapılan oturumlardan özellikle robotlara elektronik bir kimlik verilmesi ve bu kimlikler dahilinde robotların da belirli haklara sahip olması amaçlanıyor.

Elektronik İnsanlar Geliyor

Elektronik insan olarak tanımlanan robotlar üstelik bazı üretim zorunluluklarını da getirecek. Öyle ki kendini imha tuşu gibi farklı seçeneklerin eklenmesini öngören tasarılar ile birlikte insan ile robotlar arasındaki ilişkilerde özellikle sorun yaşanması halinde robotların iptal edilmesi ve kullanım dışı kalması sağlanacak.

Robotların özellikle yapay zeka ile donatılması bu konudaki en büyük tehditlerden birisi olarak görülür. Öyle ki öğrenebilir bir yapısı olacak olan robotlar insan hayatına dahil olduktan sonra farklı geliştirmeler ile tüm kontrolü eline alabilecek. Bu tür durumlarda da insanların kendi güvencesini sağlaması ve insanlar ile robotlar arasında yaşanacak sorunlarda herhangi bir problemin yaşanmasının ortadan kaldırılması, hazırlanacak mevzuatlar ile sağlanacak.

Avrupa parlamentosu tarafından yapılacak çalışmaların son halinin verilmesiyle birlikte yürürlüğe girmesi sonrasında 28 farklı Avrupa ülkesinde bu kurallar geçerli olmaya başlayacak. Bu bakımdan Avrupa Parlamentosu'nun çalışmaları robotların gelecekteki pozisyonunun belirlenmesi adına da oldukça önemli bir yer tutuyor.