Robotlar Yaşlı İnsanlara Yardım Edecek!

Özellikle Japonya ve Çin gibi bölgelerde insan nüfusunun artması ve giderek yaşlanması, yaşlılara yönelik farklı projelerin geliştirilmesinin sağlıyor.

Güncellenme 31 Ocak 2017 19:14

Geçtiğimiz günlerde Japonya'da paylaşılan gelişmelerde robotların özellikle yaşlılık döneminde insanlara yardım edeceği ve bu sayede kişilerin kolayca yaşamını sürdürebileceği belirtilmişti. Yeni yaşanan gelişmeler ise İngiltere'de.

İngiltere’den Önemli Hamle

İngiliz araştırmacılar özellikle yaşlılara yardım edebilecek ve daha çok insansı görünen robotlar üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda. Üniversitelerin katkılarıyla gerçekleştirilen çalışmalarda insanların ihtiyaçlarının karşılanması bakım ve özellikle günlük rutin işlemlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi adına insansı robotların oldukça etkin bir işlevi yerine getireceği belirtildi.

Yapay zeka ile donatılacak olan robotlar, kişiye özel olarak kişiselleştirilebilecek. İki buçuk milyon dolarlık bir proje üzerinde şu an çalışmaların yapıldığı robotlar konuşma ve jestler yoluyla yaşlılar ile iletişimi kolay bir şekilde kurulabilecek. Üstelik özel LCD ekranı bulunan robotlar sayesinde kişiler ihtiyaç duyulduğu anda bu ekran üzerinden de gerekli desteği sağlayabilecek.

Dünya genelinde yakından takip edilen bu teknolojinin 3 yıllık bir çalışma sürecini içerdiği belirtilirken 3 yılın sonunda istenilen sonuca ulaşılması halinde özellikle yaşlı kişilerin yaşamlarına büyük bir kolaylık getirilmiş olacak. Robotların insansı davranışları, konuşması ve jest mimiklere sahip olması özellikle yaşlı kişilerin yalnızlığının da bir nebze olsa giderilmesini sağlayacak. Bu bakımdan yeni proje pek çok farklı marka tarafından yakından takip edildiği gibi insanlar için de heyecan yaratan gelişmelerden bir tanesi.