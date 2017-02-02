Rizeli kızın kalpleri ısıtan fotoğrafı

Dün sosyal medyada beğeni rekoru kıran Rizeli kız, keçi ile yavrusu ve köpeğin fotoğrafından önce yaşananlar ortaya çıktı.

Güncellenme 02 Şubat 2017 19:43

Rize’de bir ilköğretim öğrencisinin doğum yapan bir keçiyi çantasında taşırken çekilen fotoğrafı internette beğeni rekoru kırdı.

İkizdere ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Yağcılar Köyü’nde hayvancılıkla geçimini sağlayan Atilla Bilgin’in 11 yaşındaki kızı Hamdu Sena Bilgin, keçileri barınaktan çıkardı.

Evden uzaklaşırken keçilerden biri doğum yapmaya başlayınca koşarak eve dönen Bilgin, okul çantasını aldıktan sonra doğum yapan keçinin yanına geldi.

Keçiyi sırtına alan, yavrusunu da “Tomi” adındaki çoban köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına yerleştiren küçük kız, karla kaplı dik yolda evine doğru yürümeye başladı.

Bu sırada 15 yaşındaki Ali Rahman da, gördüğü kız kardeşinin fotoğrafını çekti. Fotoğraf, sosyal medyada paylaşım ve beğeni rekoru kırdı.

Hamdu Sena Bilgin, "Keçi aniden doğum yapınca barınağa götürmek istedim. O anda aklıma okul çantam geldi. Yavruyu çantaya koyarak köpeğimizin sırtına bağladım. Ben de keçiyi sırtıma aldım. Böylece barınağa ulaştık" dedi.

NTV