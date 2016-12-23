Rize'de 'Atatürk heykeli' krizi

Rize Belediyesi tarafından alınan kararla meydan düzenlemesi öne sürülerek yerinden sökülen Atatürk heykeli Rize Valiliği önüne taşındı. Olay, kentte kriz yarattı.

Güncellenme 23 Aralık 2016 11:45

Atatürk heykelinin bulunduğ yerden sökülerek Rize Valilk binasının önüne yerleştirilmesi TBMM Genel Kurulu’nda da gündeme geldi.

Atatürk heykeli, bir kamyonun dorsesine konularak, valilik önüne götürüldü. Çevrede toplanan vatandaşlar çalışmayı izledi, cep telefonlarıyla kayda aldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Ömer Toprak ile CHP İl Yönetim Kurulu üyesi Saltuk Deniz, heykelin kaldırılmasına tepki göstererek görevlilerle tartıştı.

'‘ATATÜRK’Ü SİLMEYE ÇALIŞIYORLAR’

Gerginliğin artması üzerine polis ekipleri, Toprak ve Deniz’i inşaat sahasından uzaklaştırdı. Alanda açıklama yapan ve “Bugün Rize için kara bir gündür” diyen ADD Rize Şube Başkanı Toprak, şunları söyledi: “Atatürk’ü, Cumhuriyet’i hedef alan bir çalışma eyleme dönüştürüldü.

Rize’nin hafızasından Atatürk’ü silmeye çalışıyorlar. Biz Rizeliler olarak bu çalışmadan rahatsızız. Atatürk’ü kaldırarak yerine çay bardağı koymak istediler. Tepkiler üzerine bundan vazgeçtiler. Şimdi 15 Temmuz anıtı yapacaklar. Atatürk’ü silmek istiyorlar. Bu çalışma trafiği rahatlatma değil Cumhuriyet’e meydan okuma çalışmasıdır. Bu projeden derhal vazgeçilmelidir. Vazgeçilmezse Atatürk anıtını en kısa sürede tekrar yerine taşıyacağız. Bu projeyi hayata geçirenler gidecek, Atatürk bu meydanda kalacak.”

Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre, Belediye tarafından uygulanan, "15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi" kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykelinin taşınma ve yerleştirme işlemi tamamlandı.

Ekipler, yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından Atatürk heykelini, Rize Valiliği önünde hazırlanan tören alanındaki yere yerleştirdi.

ALTAY: ŞÜKÜR SADDAM HEYKELİ GİBİ YIKILMAMIŞ

Hürriyet Gazetesi'nden Rifat Başaran'ın haberine göre, Atatürk heykelinin kaldırılması TBMM Genel Kurulu’nda da gündeme geldi. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, “Bu fotoğrafları asla unutmayacağız. Atatürk’ü de, ne yaparsanız yapın kalbimizden silemeyeceksiniz” dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise “Rize’de meydandaki bir Atatürk heykeli çok şükür Saddam’ın heykelinin yıkıldığı gibi yıkılmamış yani yerlere devrilmemiş ama bir heykel kaldırılması olayı... Biz, bunun, kasten tümüyle kaldırılacağını aklımıza dahi getirmek istemiyoruz” dedi.

Rize Belediyesi dün gece heykelin yeni yerine konulduğunu gösteren bir fotoğrafı twitter adresinden paylaştı.

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ise “Kesinlikle Atatürk’e, Atatürk’ün heykeline karşı herhangi bir saygısızlık söz konusu değildir. Her şeyin ötesinde, bunlar elbette semboliktir ve kıymetlidir, bunlara dikkat etmek gerekir. Ayrıca, aslolan, Cumhuriyet’i kuran başta Atatürk olmak üzere bütün o kadrolara ve cumhuriyetin temel fikirlerine, ruhuna uygun bir şekilde davranmaktır” dedi.

Hürriyet