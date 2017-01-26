Riekerink: "Gönlüm Podolski'nin kalmasından yana"

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink transferlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Gönlüm Podolski'nin kalmasından yana" dedi.

Güncellenme 26 Ocak 2017 23:15

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Akhisar Belediyespor maçı öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Şampiyonluk için evlerinde oynayacakları iki derbi maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini kaydeden Riekerink, transferle ilgili olarak da "Podolski takdiri hakediyor. Şu anda bile işine yüzde yüz odaklı ve gönlüm Podolski'nin kalmasından yana." dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, evlerinde 2 maç oynayacaklarını söylerden, "Arada bir Başakşehir maçını oynayacağız. Sakatlıktan dönen arkadaşlarımız var. Takım içindeki rekabet artıyor. Konya maçında 4 tane genç oyuncumuz yedek kulübesindeydi. Lukas da hazır olmamasına rağmen kulübedeydi. Bu durum yavaş yavaş değişiyor. Antrenman ve maç temposu birbirinden farklı şeyler. Asıl seçimimiz maç oynamaya hazır olup olmadıklarına göre olacak. Bazı arkadaşlarımızla ilgili kafamızda şüphelerimiz var." dedi.



"DERBİLERİ KAZANMAK ZORUNDAYIZ"

"Derbileri TT Arena'da oynamak avantaj mı? Beşiktaş maçına nasıl çıkacaksınız?" sorusu üzerine ise Hollandalı, "Beşiktaş maçıyla ilgili konuşmak için biraz erken. Baktığımızda 2 direk rakibimizle sahamızda oynayacağız. Beşiktaş maçına kadar Akhisar, Kayseri ve Rize maçlarımız var. Maç maç bakıp o karşılaşmalarda iyi sonuçlar almamız gerekir. Ondan sonra Beşiktaş maçına bakabiliriz. Derbileri kesinlikle kazanmamız lazım. Yoksa puan anlamında aradaki fark kapanmaz" diye konuştu.



"GÖNLÜM PODOLSKI'NİN KALMASINDAN YANA"

Galatasaray Spor AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun, "Transfer istiyoruz" sözlerinin hatırlatılması ve Podolski'nin durumunun sorulması üzerine ise Jan Olde Riekerink, "Transferin artık sonuna doğru geliyoruz. Şu ana kadar Ahmet ve Garry Rodrigues transferini yaptık. Doğru transferler yaptık. Podolski aramızdan ayrılırsa bir transfer daha yaparız. Podolski çok üst düzey bir oyuncu. Almanya için yaptıkları ortada. Bakıldığında Alman Milli Takımı'nda yanılmıyorsam 3. en fazla forma giyen oyuncu. Oyunculuğu tartışılmaz. Gönlüm kalmasından yana. Transferde oyuncunun durumu da önemli. Kış transfer döneminde o kalitede bir oyuncu bulmak kolay değil. Çin ve Japonya pazarında transfer devam ediyor. Bu bir risk ve Podolski giderse yaptığımız araştırmalara göre bir transfer yaparız." sözleriyle Podolskinin önemine ve ara transfer döneminde transfer yapmanın zorluklarına vurgu yaptı.



Elimdeki kadroya güvendiğini vurgulayan Hollandalı teknik adam, "Lukas kalırsa ve transfer yapmazsak da oyuncularımın hepsine çok güveniyorum. Bizi dinleyen, istediklerimizi sahaya yansıtan bir kadroya sahibiz. Beraber Karabük maçını da inceledik. Yaptığımız analizde iyi işler çıkardığımızı gördük; sadece son pasları iyi yapabilseydik, daha iyi sonuçla sahadan ayrılabilirdik. İsteklerimi sahaya yansıtan çok motive bir takıma sahibiz. Transfer dönemi devam ediyor. Bir oyuncu kadroya katılsa da kadromdan memnunum ve onlara güveniyorum" ifadelerini kullandı.



"PODOLSKI TAKDİRİ HAKEDİYOR"

Podolski'nin isminin transferle anılmasına karşın kendisini yüzde yüz takıma verdiğini vurgulayan Riekerink, "Her oyuncuyla olduğu gibi Lukas'la da ilişkilerimiz iyi. Devamlı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ne düşündüğünü biliyorum. Lukas'ın aklı, başka bir takımda değil. Tamamen işine odaklanmış durumda. Antrenmanda ve maçta kendini yüzde yüz veriyor. Oyuncunun bireysel şartlarının yanısıra gitmesi için kulübün de bireysel şartları oluyor. Gideceği takımın da Galatasaray'a bir bonservis ödemesi lazım. Lukas şu anda takıma odaklanmış durumda ve takdiri hakediyor." diye konuştu.



"GALATASARAY'IN PARASINI ÇÖPE ATAMAYIZ"

Transferin son gününde yapılacak transferin Galatasaray için dezavantaj olup olmayacağı yönündeki soruya da Riekerink, "Kış transfer döneminde çok kaliteli bir transfer kolay olmuyor. Çok iyi ve kaliteli bir oyuncu ise kendi takımında oynuyordur. Araştırdığımızda bazı fırsatlar çıkabiliyor; ama kulübün de durumunu gözönünde bulundurmalıyız. Galatasaray'ın parasını çöpe atamayız. Biz de çalışmalarımıza devam ediyoruz. " yanıtını verdi.



Chedjou ve Yasin'in affedilip takıma döndüğünün hatırlatılıp, "Bu iki oyuncu da cezaları nedeniyle kampı kaçırdılar. Yasin de kampı kaçırdı. Oyunculara ceza verilip tekrar ihtiyaç olduğunda takıma katılmaları oyuncuları nasıl etkiliyor?" sorusu üzerine de Riekerink, "Kampa giderken bütün takımla gitmek istersiniz. Diğer taraftan da bazı olaylar ve verilmesi gereken cezalar var. Chedjou ve Yasin de yeni oyuncular değil. Benim onlardan ne istediğimi, defansif ve ofansif olarak ne yapılmasını bilen oyuncular. Fiziksel anlamda bireysel olarak antrenmanlarına devam ettiler. Yasin fiziksel olarak kiyi durumda. Chedjou da takım antrenmanları başladığında o seviyeyi yakalayacaktır" yanıtını verdi.

"EREN'İN DE SIRASI GELECEKTİR"

Sezona iyi başlayan Eren'in ilerleyen haftalarda gol atamadığı ve ona göre bir oyun formasyonu düşünülüp düşünülemeyeceği yönündeki soruya ise Jan Olde Riekerink, "Hep Lukas'tan bahsediyoruz ama Eren de kaliteli ve güvendiğimiz bir forvet. Sezona çok iyi başladı. Sonra bir düşüş yaşadı. Ufak tefek sakatlıklar yaşadı. Tekrar takıma çok yardımcı olacaktır. Eren gibi bir forvetle oynayacaksanız daha fazla orta yapmanız lazım. Bunun için de kanat oyuncularınızın özelliğine bakmanız lazım. Lige baktığınızda 18'e yapılan orta sayısında geri durumundayız. Bireysel oyuncularınıza baktığınızda Rodrigues, Yasin, Bruma, Sinan birebirde etkili isimler. Örneğin Bayern’de Robben sağ kanatta oynuyorsa, çok fazla orta bekleyemezsiniz. Çünkü bire bire gidecektir. Bizim de kanat oyuncularımız daha çok birebiri zorlayan oyuncular. Demin de dediğim gibi Eren çok kaliteli ve güvendiğimiz bir isim. Onun sırası gelecek ve bize yardımcı olacaktır." diye yanıtlayarak toplantısı sonlandırdı.

NTV