Reuters: Reina saldırısını DAEŞ üstlendi
Reuters Haber Ajansı'na göre İstanbul'un ünlü gece kulübü Reina'da düzenlenen terör saldırısını DAEŞ üstlendi.
Londra merkezli dünyaca ünlü haber ajansı Reuters'a göre, yılbaşı gecesi İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer alan reina isimli ünlü gece kulübünde gerçekleştirilen terör saldırısını DAEŞ üstlendi.
İstanbul Beşiktaş'ın Ortaköy semtindeki ünlü gece kulübü Reina'da uzun namlulu silahla yılbaşı gecesi kutlanırken gerçekleştirilen terör saldırısının DAEŞ tarafından üstlenildiği bilgisi paylaşıldı.
Reuters hain terör saldırısını DAEŞ'in üstlenmiş olduğunu söyledi.