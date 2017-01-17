Reina saldırganı Esenyurt'ta yakalandı!
Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'da 39 kişiyi katleden IŞİD üyesi Abdulkadir Masharipov, düzenlenen operasyonla İstanbul Esenyurt'ta yakalandı.
Yılbaşı gecesi Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'da 39 kişiyi katleden "Ebu Muhammed El Horasani' kod isimli terörist, Abdulkadir Masharipov, özel harekat polislerinin operasyonuyla yakalandı.
Masharipov, İstanbul Esenyurt'ta saat 00.15'te düzenlenen operasyonda Kırgız arkadaşının evinde sağ olarak ele geçirildi.
5 KİŞİ GÖZALTINDA
Teröristin, operasyon sırasında polise direnç gösterdiği belirtiliyor.
Operasyonda Abdülgadir Masharipov ile 1'i Kırgız asıllı erkek, 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Haseki Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilecek.
YANINDA OĞLU DA VARDI
Saldırganın terörist arkadaşının evine 3 gün önce gittiği öğrenildi. Saldırganın yakalandığında 4.5 yaşındaki oğlu da yanındaydı. Teröristin oğlu, koruma altına alındı.
NTV