Reina saldırganı diye suçsuz vatandaşı dövdüler

İstanbul Pendik'te Reina saldırganına benzeyen bir vatandaş çevredekilerin saldırısına uğradı.

Güncellenme 04 Ocak 2017 18:34

Pendik'te Reina katliamını yapan teröriste benzeyen bir vatandaş çevredekilerden dayak yedi.Polis vatandaşı kalabalığın elinden zor kurtardı.

Yılbaşı gecesi Ortaköy'de bulunan Reina'ya saldıran terörist 39 kişiyi katletti, 65 kişiyi yaraladı. Terörist her yerde aranıyor. Bugün ise sosyal medyada teröristin Pendik'te vatandaşlar tarafından yakalandığına dair bir video paylaşıldı. Görüntüde bir kişinin dövüldüğü görülüyor. Ancak şahsın terörist olmadığı, emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Sosyal medyada "Reina saldırganı yakalandı" diye paylaşılan görüntülerde teröriste benzetilen bir kişinin, vatandaşlar tarafından dövüldüğü görülüyor.

"Reina'ya saldıran adam bu" sözlerinin duyulduğu görüntülerde, kalabalık bir grup terörist olduğu iddia edilen kişiye sokak ortasında vuruyor.

İstanbul Pendik'te yaşanan olay sonrası gözaltına alındığı iddia edilen kişinin emniyetteki sorgusundan sonra serbest bırakıldığı belirtiliyor.

CNNTÜRK