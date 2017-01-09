Razer'in Prototipleri CES’te Çalındı

CES 2017 sonuna yaklaşırken, ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Razer’in etkileyici prototipleri

Güncellenme 09 Ocak 2017 21:25

Razer’in yeni oyun prototipi (ki CES 2017'in En İyisi ödülünü kazandı) fuarda en çok dikkat çeken ürünlerden bir tanesi oldu. Teşvik edici ve cezp edici özellikleri ile oyun oynamayı seven kişiler için en iyi alternatiflerden birisi olan Razer için şok bir haber geldi. Şirketin CEO'su Min-Liang Tan, konsept ürününün gösterinin son gününde kabinden çalındığını doğruladı ve tüm dünyada bu hırsızlık olayı oldukça ses getirdi.

"Prototiplerimden ikisinin bugün CES'deki standımdan çalındığını öğrendim," diyerek Facebook sayfasından olayla ilgili gelişmeleri aktaran Tan, konuyla ilgili takipte olacaklarının da vurguladı.

Kolluk Kuvvetleri Olaya Dahil Oldu!

Firma tarafından konuyla ilgili gerekli raporların hazırlandığı ve fuar yönetimi ve kolluk kuvvetleriyle inceleme çalışmalarına başlandığı öğrenildi. Şu an için kabinden tam olarak hangi ürünlerin çalındığı tam olarak bilinmiyor. Fakat dikkat çeken Razer ürününün kesin olarak çalındığı net durumda.

2011 yılında da iki Blade prototipi San Francisco'daki Razer Ar-Ge laboratuvarından çalınmıştı. Tan, şirket casusluğunu iddialarını kabul etmek istemezken, arka arkaya yaşanan bu çalınma olayları sonrasında en çok konuşulan iddialar arasında şirket içinde bir köstebek olduğu yönünde. Bu tür suçlar için cezaların çok ağır olduğunu ve hırsızlık yapan kişinin çok akıllı olmadığını söyleyen Tan, bu konuda göz dağı vermekten de geri kalmadı.