Rahim ağzı kanserinde 'çipli' teşhis uygulaması

Rahim ağzı kanserini yerli çip teknolojisi ile yarım saat gibi kısa bir sürede keşfedilebilecek.

Güncellenme 25 Ocak 2017 15:55

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlisi Melike Karakaya, TÜBİTAK'ın desteği ile rahim ağzı kanserini erken teşhis edecek kağıt tabanlı "mikroakışkan çip" üretti.

Karakaya, İKÇÜ rektörlük binasında düzenlediği basın toplantısında, kanser türleri arasında ikinci sırada yer alan rahim ağzı kanserinden her yıl 270 bin kadının hayatını kaybettiğini belirtti.

Hastalığın teşhisinde "smear" testi uygulandığını, bu testin çok pahalı cihaz, ekipman ve alanında uzman personel gerektirdiğini ve 2 haftadan fazla sürede sonuç verdiğini anlatan Karakaya, TÜBİTAK, İKÇÜ ve Boston Üniversitesi Kanser İçin Gelecek Teknolojileri Merkezinin katkılarıyla 13 ayda çip ürettiklerini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine uygun şekilde tasarlanan çip ile virüslerin teşhisinin 30 dakika içerisinde yapılabildiğine dikkati çeken Karakaya, Boston Best Israel Hastanesinden alınan hasta örnekleri ile yüzde 100 başarı sağladıklarını ifade etti.

Kanserle ilgili çalışmaların ilgi alanına girdiğini dile getiren Karakaya, ailesinde kanser nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının fazla olduğunu, bunun çalışmalarında etkisi bulunduğunu vurguladı.

İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Galip Akhan da, sağlık hizmetleri alanında çığır açacak bir çalışma olan çipin uygulama kolaylığı sağladığını söyledi.

AA