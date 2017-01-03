Qualcomm'un Snapdragon 835 Yongası CES’te Büyüleyecek!

2017'yi yeniden tanımlayacak ve hemen hemen tüm amiral gemilerinde yer alacak mobil işlemci ile tanışma vakti geldi.

Güncellenme 03 Ocak 2017 12:47

Qualcomm, Snapdragon 835 işlemcisi ile ilgili yaptığı açıklamalarda çok özel bir donanım üreteceğini net bir şekilde belirtti. Sızdırılan bir blog yazısına göre CES'de Qualcomm tüm kartlarını göstermeye hazır ve Snapdragon 835 şu anda markanın en büyük kozu.

Snapdragon 835 Neler Vaat Ediyor?

Pil ömrü yonga seti tercihlerinde en güçlü kriterlerden biridir. Ancak Qualcomm, 835 ile sadece pil ömrünü değiştirmiyor. Farklı güncelleme ve yenilikler içeren Snapdragon 835 bu bakımdan şu an için sektörde büyüleyici durumda. Sanal gerçekliği kullanmak isteyenler % 25 daha hızlı Adreno 540 grafik birimi ile daha iyi bir performans elde edebilecek. Bu özellikler sesi geliştiriyor ve hareketler ile ekrandaki tepki arasındaki gecikmeyi azaltır. Bu bakımdan VR oyunları oynamak isteyenler için Snapdragon 835 şu anda piyasadaki en iyi ürünlerden birisi.

Güncellenmiş grafikler ve yeni bir sinyal işlemci sayesinde görüntü sabitleme ve yakınlaştırma işlemi Snapdragon 835 ile çok daha başarılı. 835, kameralardaki çift foto diyotlarını ve hibrid otofokus sistemlerini destekleyecek. Qualcomm'un yongası, netliği artırmak, gürültüyü azaltmak ve yüksek dinamik aralık efektleri eklemek için birden fazla çekimi birleştirme noktasında sunacağı destek ile birlikte telefonların kameralarından da maksimum kalitenin alınmasını sağlayacak. Bakam CES sonrasında mobil sektörde neler değişecek.