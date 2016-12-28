Qualcomm’a Güney Kore'de 850 Milyon Dolar Para Cezası

Qualcomm, yasaları ihlal ettiği için Güney Kore'de 850 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

Güncellenme 28 Aralık 2016 14:13

Son cezalar ile birlikte Qualcomm, akıllı telefon sektöründe en çok ceza alan şirketlerden biri haline geldi. Sadece iki yılda ABD merkezli şirket neredeyse 200 milyon dolar ceza ödemeye zorlandı. Marka için son ceza haberi ise Güney Kore’den geldi. Qualcomm için yapılan incelemelerde yasalara uymadığı için Qualcomm suçlu bulundu. Suçun tespit edilmesi sonrasındaki yaptırımlar için mevzuatlara göre karar verildi.

Resmen Açıklandı

Bugün, Güney Kore Adil Ticaret Komisyonu (KFTC), Qualcomm'a, yasaları ihlal ettiği için 853 milyon Dolar para cezası vermeye karar verdiğini açıkladı. Bu açıklama ile birlikte ceza resmi bir şekilde duyurulurken cezanın nedenleri ile ilgili detaylar da paylaşıldı.

Rekabet Yasalarına Aykırı Bulundu

KFTC'ye göre, Qualcomm'un ticari uygulamalarından bazıları Kore'deki rekabet yasalarını ihlal ediyor. Ceza ayrıca ilerleyen dönemlerdeki daha ağır yaptırımlar için de bir uyarı niteliği taşıyor. Qualcomm kararı temyize götürse de, cezanın tebliğ tarihi itibari ile 60 gün içinde cezasını ödemek zorunda. Aksi halde ceza ödenmediği için ülkede daha ağır yaptırımların uygulanabilmesi de mümkün.

Qualcomm için yapılan bu hamle Güney Kore’deki faaliyetler için maddi açıdan zarar vereceği gibi aynı zamandan bundan sonraki satış stratejilerinin de değiştirilmesine yol açacak. Bu açıdan ciddi zorlu bir süreç Qualcomm için bekleniyor.