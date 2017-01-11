ABD basınında yer alan "Putin'in elinde Trump'ın seks kasedi var" iddiası ülke gündemine bomba gibi düştü.

Güncellenme 11 Ocak 2017 21:21

Trump'ın başkanlık koltuğunu devralmasına sadece 9 gün kaldı. Ancak dün ABD basınında yer alan haberde Trump'ın seks kasedinin Rusya'nın elinde bulunduğu ve Putin'in gelecekte ABD Başkanı'na "şantaj" yapabileceği iddia edildi. Trump haberleri "düzmece" olarak nitelendirdi.

ABD ve dünya basınının bugün 20 Ocak'ta görevi Donald Trump'a devredecek olan Başkan Barack Obama'nın veda konuşmasını manşetlerine taşıması bekleniyordu ama öyle olmadı. ABD basını Rus istihbaratının ABD Başkanı seçilen Donald Trump'a "şantaj" yapabileceği iddialarıyla çalkalanıyor. Rusya'nın "uygunsuz belgeler"le kendisini etkilemeye çalıştığı iddialarına Twitter hesabından cevap veren Trump, "Düzmece haber, tamamen siyasi cadı avcılığı!" mesajıyla tepki gösterdi.