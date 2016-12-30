Putin'e 'ABD'li diplomatları sınır dışı edelim' teklifi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Putin'e Rusya'da görev yapan 35 ABD'li diplomatın sınır dışı edilmesini teklif etti.
CNN Türk'te yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Rusya'da görev yapan 35 ABD'li diplomatın sınır dışı edilmesini teklif etti.
ABD’nin 35 Rus diplomatı sınır dışı etmesiyle Washington ile Moskova arasındaki ipler kopma noktasına geldi. Rusya'nın karşı hamlesi merakla beklenirken, Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e beklenen teklifi yaptı. Bakanlık ABD'nin Rusya'da görevli 35 diplomatının sınır dışı edilmesini istedi.
CNN Türk