Putin'den Suriye açıklaması: "Ateşkes sağlandı"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Suriye'de taraflar arasında ateşkesin sağlanmış olduğunu açıkladı. Ateşkesin Rusya ve Türkiye garantörlüğünde yapıldığı bildirildi.

Güncellenme 29 Aralık 2016 14:55

CNN Türk2te yer alan ahbere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye hükümeti ile muhalefetin ateşkes anlaşması imzaladığını açıkladı. Putin, Suriye'deki ateşkesin Rusya ve Türkiye garantörlüğünde gerçekleştiğini vurguladı.

Putin, Şam ile muhalefet arasında üç belge imzalandığını belirtti ve "İlk belge, Suriye topraklarında ateşkes sağlanmasıyla ilgili. İkinci belge, ateşkes rejiminin kontrolüyle ilgili önlemlere yönelik. Üçüncü belge ise Suriye'de çözüm için barış görüşmelerinin başlatılması hakkında bir bildiri" dedi.

CNN Türk