Putin ve Erdoğan'dan Akkuyu görüşmesi: "Devreye sokacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Akkuyu Nükleer santralinin inşaatı hakkında görüştü

Güncellenme 23 Haziran 2017 16:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rıusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Akkuyu Nükleer santralinin inşaatı hakkında görüştü. Putin'şe telefonda görüşen Erdoğan bu sırada fotoğraflandı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin telefonla Akkuyu Nükleer santralinin inşaatını görüştü. Görüşmede Putin "Akkuyu Nükleer Santralinin ilk bloğunu belirlenen tarihe kadar devreye sokacağız" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi sırasında Rusya ve Türkiyenin Akkuyu Nükleer santralinin inşaatını belirlenmiş tarihe kadar tamamlanacağından emin olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Türk Akımı boru hattını döşeyen gemiden arayan Putin, Erdoğan'a, Türkiye'nin Rus şirketine çalışma izni vermesi sebebiyle teşekkür ederek, "Diğer konulardaki çalışmalarımızda da planlarımızı zamanında gerçekleştirmeyi umuyoruz, özellikle de Nükleer santralin ilk bloğunu belirlenmiş tarihe kadar devreye sokacağız. dedi.

Erdoğan ve Putin'in telefon görüşmesinin fotoğrafları basına servis edildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefon görüşmesi yaptığı anların fotoğrafları paylaşıldı.

Kaynak: Milliyet