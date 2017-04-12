Putin Trump'ı hedef aldı: ABD ve Rusya ilişkileri daha da kötüleşiyor

Rusya Devlet Başkanı Putin Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından ilk kez direkt Trump yönetimini hedef alan açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 12 Nisan 2017 16:00

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkan seçilmesinin ardından ilk kez ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan açıklamalarda bulundu. ABD'nin Suriye2deki hakim rejim Esad'a ait hava üssünü vurmasıyla ilgili sert ifadeler kullanan Başkan Putin, iki ülke arasındaki politikanın ılımlı olmaktan uzaklaştığını ve giderek kötüleştiğini kaydetti.

CNN Türk'te yer alan habere ögre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Putin, ABD Başkanı Donald Trump göreve geldikten sonra iki ülke arasındaki ilişkilerin kötüleştiğini söyledi. Obama yönetimin ardından Trump'ın başkan seçilmesiyle 'ılımlı ilişki' sinyali veren iki ülke arasında ilişkilerin düzeltilme fırsatı olduğunu belirten Putin, ancak durumun daha da kötüye gittiğini ifade etti.

Suriye'de düzenlenen kimyasal saldırıya ilişkin de konuşan Vladimir Putin, Suriye rejiminin kimyasal silahların yok edilmesiyle ilgili bütün taahhütlerini yerine getirdiğini belirtti.

Kimyasal saldırıyla ilgili iki seçenek üzerinde durduğunu belirten Putin, "Ya Suriye'nin hava saldırısında muhaliflere ait kimyasal silah deposu vuruldu ya da kimyasal saldırı iddiaları gerçek değil." ifadelerini kullandı.

CNN Türk