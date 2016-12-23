Putin: "Rus-Türk ilişkilerine yönelik bir suikast girişimi yapıldı"

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus Büyükelçi Karlov'un suikastinin iki ülke arasındaki gelişmelere engel olmak için yapıldığını ifade etti.

Güncellenme 23 Aralık 2016 16:52

Vladimir Putin: " Ankara büyükelçimizin öldürülmesini Rusya'ya ve Rus-Türk ilişkilerine yönelik bir suikast girişimi olduğunu düşünüyorum. Bu, Türkiye-Rusya ilişkilerinin gelişmesine engel olmayacak." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un silahlı saldırı sonucu öldürülmesi ile ilgili olarak, "Ankara büyükelçimizin öldürülmesini Rusya'ya ve Rus-Türk ilişkilerine yönelik bir suikast girişimi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Geçen yıl kasım ayında uçak hadisesinde, iki ülke ilişkilerine zarar vermek isteyen insanlar tarafından Rus uçağının düşürüldüğü yönündeki teze şüpheyle yaklaştığını belirten Putin, “Ancak şimdi büyükelçinin bir polis tarafından öldürülmesinden sonra fikrimi değiştirmeye başladım. Türkiye'de adalet ve güvenlik güçlerine sızılması oldukça derin bir konu. Kimseyi bir şeyle suçlamak istemem ama bunun yaşandığını görüyoruz. Bu, Türkiye-Rusya ilişkilerinin gelişmesine engel olmayacak. Biz Türkiye-Rusya ilişkilerinin anlamını ve öneminin farkındayız ve geliştirmek için çalışacağız. İlişkilerimizin normalleşmesinin ardından son yılda orta yol bulmaya başladık. Bunun gelecekte de devam etmesini umut ediyorum." şeklinde konuştu.

'Halep'ten sonraki adım tüm Suriye'yi kapsayacak ateşkes'

Halep’ten sivillerin tahliyesi ile ilgili olarak bir soruyu da cevaplayan Putin, "Halep konusunda Türkiye yönetimi, Türkiye Cumhurbaşkanı, İran Cumhurbaşkanı ve İran yönetimi, elbette bizim de aktif katılımımız olmadan sonuç alınamazdı.” dedi.

Halep'teki sorunun çözümünde bu üçlü formatın çok önemli rol oynadığına dikkat çeken Putin, “Halep'ten yüz binden fazla kişi tahliye edildi. Bugün için bu modern dünyanın en büyük uluslararası insani faaliyeti.” şeklinde konuştu.

Bu üçlü formatın gerekli olduğunu ve geliştirmeye devam edeceklerini ifade eden Putin, bu hususta ABD ve diğer bölge ülkeleri ile de birlikte çalışmaya hazır olduklarını aktardı.

Putin, “Halep'ten sonraki adım tüm Suriye'yi kapsayacak ateşkes ve sonrasında siyasi çözüm müzakerelerine başlanması olmalı. Görüşmeler Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenebilir. Bu görüşmeye Türkiye hazır, İran hazır, Esed hazır, Nazarbayev görüşme ortamını hazırlama hususunda hazır.” diye konuştu.

'Cumhuriyetçilerin bir kısmının bana sempati duyduğu söyleniyor'

Rusya Devlet Başkanı, Rusya'nın ABD seçimlerini etkilediği iddialarına yönelik bir soruya, "Kaybeden taraf suçluyu ülke dışında değil, kendinde aramalı" yanıtını verdi.

ABD'de Demokratların başarısızlıklarından başkalarını sorumlu tutma çabası içinde olduğunu savunan Putin, "Cumhuriyetçilerin bir kısmının bana sempati duyduğu söyleniyor. Bu ABD halkının bir bölümüyle nasıl bir dünyanın kurulması gerektiği ve güvenlik endişeleri gibi konularda ortak bakış açımız olduğu anlamına gelir. Bu da dünyanın iki güçlü ülkesi arasında iş birliği oluşturmak için iyi bir altyapı sağlar." ifadesini kullandı.

Putin, ABD'de başkan seçilen Donald Trump ve Beyaz Saray'daki yeni yönetim ile iki ülkenin ve halklarının yararına yapıcı bir iş birliği kurmak istediklerini vurguladı.

"Tüm potansiyel tehdit kaynaklarından daha güçlüyüz"

Putin, küresel silahlanma yarışına ilişkin "Rusya, ABD'nin nükleer silah alanında oluşturduğu tehditlere cevap vermek durumunda ancak bunu yaparken tarafı olduğumuz anlaşmalara bağlı kalıyoruz. Silahlanma yarışı için tüm kaynaklarımızı harcamayacağız." dedi.

Vladimir Putin, dün savunma bakanlığı toplantısında yaptığı, Rusya'nın potansiyel tüm tehdit kaynaklarından daha güçlü olduğu yönündeki açıklamasına yönelik "Saldırgan ifadesini kullanırken, saldırı oluşturabilecek ülkeleri kastettim. Bunu Rusya'nın askeri gücü, tarihi, coğrafyası ve toplumsal durumuna dayanarak söyledim. Tabii ki ordumuzu modernize etmemiz bunda önemli rol oynuyor. Rusya, deniz, hava ve karadaki nükleer güç potansiyelini artırdı, tüm bunları uluslararası taahhütlerimize uygun şekilde yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Washington'dan ABD ordusunun bugün dünyanın en güçlüsü olduğu yönünde açıklamalar duyduklarını anımsatan Putin, "Biz sadece her türlü tehdit kaynağından daha güçlü olduğumuzu söylüyoruz." diye konuştu.

AA