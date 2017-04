PS4’ün Başı Neden Hamam Böcekleriyle Belada

Hamam böceklerinin genellikle PS4’lere girmesinin sebebini bağımsız bir konsol tamircisi açıkladı. Detaylar içeride.

Güncellenme 19 Nisan 2017 13:33

Bizler hayvan sever bir ülke olarak tanınırız. Ne kadar hayvan sever olarak tanınsak ta bazı hayvanlar var ki sadece ülkemizde değil çoğu ülkede insanlar üzerinde nefretlik uyandıran bir hal almış. Bu anlattıklarımdan da anlamış olmalısınız ki böcekler, genel olarak ta hamam böcekleri insanların içerisinde nefret duygusu uyandırıyor.

Cihazlardaki İlginç Sorun Can Sıkıyor

İstemediğiniz zamanlarda her alandan kafasını çıkartabilme potansiyeline sahip bu canlı türü, elektronik cihazlara girerek hem kendilerine hem de içerisine girmiş olduğu elektronik aletlere zarar veriyorlar. New York Manhattan’da bulunan bağımsız bir konsol tamircisi, PS4’ün içerisine giren hamam böceklerinin neden oraya girdikleri hakkında açıklamalarda bulundu. Öncelikle belirtelim ki PS4 veya Xbox One gibi konsollara sahipseniz bu tarz böceklerin kaçması her zaman mümkün. Ancak bu durum Xbox One’dan daha çok PS4’lerde yaşanmakta. Tamircinin yapmış olduğu açıklamaya göre her hafta bir adet PS4’ün içerisine hamam böceği kaçma vakası ile tamircinin eline ulaşıyor.

Bu durumun yaşanmasının en büyük sebebi ise PS4’ün arkasında yer alan havalandırma ızgaralarının çok açık durumda olması. Hamam böcekleri, PS4’ün ızgaralarının geniş aralıkta olmasından dolayı PS4’ün içerisine kolaylıkla erişin sağlayabiliyor. Hamam böcekleri içeriye erişim sağladıktan sonra burada oluşan elektrik akımından dolayı ölerek hem kendisine hem de cihaza oldukça büyük zararlar veriyor.