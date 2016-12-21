Promosyon sektörünün yılbaşı telaşı

Yeni yılın yaklaşmasıyla promosyon sektörünü de yeni yıl promosyon ürünlerini yetiştirme heyecanı sardı. Promosyoncular yılbaşı mesaisi yapıyor.

Güncellenme 21 Aralık 2016 11:56

Ekimde başlayıp ocak ayı sonuna kadar devam eden yılbaşı siparişlerini yetiştirmeye çalışan promosyoncular, adet fiyatı 25 kuruşla 500 lira arasında değişen çeşitli ürünlere kurum ve kuruluşların logosunu ya da ismini "sıcak", "lazer", "tampon" veya "uv" baskı yöntemleriyle işliyor.

Yılbaşı için verilen promosyon siparişlerinde, en çok kalem, duvar saati, USB bellek, powerbank, ajanda ve defter tercih edilirken, anahtarlık, rozet, şemsiye, çanta, balon, oyuncak, bayrak, plaket gibi ürünler de ilgi görüyor.

Yerli saat ithal ajandayı geçti

Bursa'da kurulu bir promosyon firmasının sahibi Hasan Gürgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılbaşının yaklaşmasıyla artan siparişlerin baskılarını yapıp en kısa zamanda kurum ve firmalara teslim etmeye çalıştıklarını söyledi.

Promosyon için yüzlerce çeşit ürün bulunduğunu anlatan Gürgen, şöyle devam etti:

"Bu yıl, daha çok kalem gibi fiyatları düşük ürünler ön planda. Bunun yanında duvar saati, teknolojik ürünler, powerbank, USB bellek gibi ürünler de satılıyor. Ajanda ve defter, dördüncü sırada. 25 kuruşa kalemler var. Bu kalemlerin fiyatı, baskı yapılmasıyla 1,5 liraya kadar çıkabiliyor. Yalnız fiyatlarda, bilhassa ithal ürünlerde, dolardan dolayı ve gümrük vergileri artırıldığı için yaklaşık yüzde 15'lik bir artış var. Bu yıl, ithal ajanda daha az geldi. Yerli ürünlere daha fazla talep var. Mesela saatlere talep çok."

3 vardiya mesai yapılıyor

Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (PROMOTÜRK) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Güler de promosyon sektörünün hakim olduğu yıllık toplam tutarın, yaklaşık 20 milyar lira olduğunu belirterek, "Mevcut yıllık cironun yaklaşık yüzde 40'ını yılbaşı promosyonları oluşturuyor." dedi.

AA